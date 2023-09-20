«От муравья до слона». Какие животные запрещены для содержания в квартире?

Братья наши меньшие. Они давно перестали быть просто домашними питомцами, для многих это полноправные члены семьи. Мы делаем для них все: кормим, поим, убираем, целуем и одеваем в наряды от кутюр. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы эта искренняя любовь и привязанность впоследствии не переросла в маниакальную одержимость. О том, как понять, насколько глубоки ваши эмоции к домашнему любимцу, и что делать, если соседи превратили свою квартиру в приют для животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, шиншилл, игуан нужно как-то оформлять? Вообще, насколько законно присутствие таких животных в доме, и где та граница? Захочу я крокодила, например, в ванной – почему нет? Шимпанзе? Я знаю. Что были проблемы, люди заводили в доме рысь, кошачьих породы – тигр, лев. Я не знаю, были они в квартирах или нет, но где эта грань – что можно, что нельзя?
Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Значит, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, по-моему, если не ошибусь, в 2022 году утверждено соответствующее постановление, которое содержит в себе перечень животных, которые должны содержаться исключительно в специально отведенных местах – зоопарках. Априори все остальные животные, которые там не указаны, могут проживать в квартирах многоквартирных жилых домов. Но список приложения этих животных очень большой. Там, образно скажу, перечислены животные от муравья до слона. Крокодил и шимпанзе, как вы говорите – все. Поэтому те животные, которые в этом постановлении не размещены, могут жить в квартирах.
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