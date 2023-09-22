Президент встретился с генеральным директором «Беларуськалия»

Новости Беларуси. После совещания Президент провел еще встречу и с генеральным директором «Беларуськалия». У Ивана Головатого Александр Лукашенко подробно поинтересовался работой калийного гиганта в условиях жесткого санкционного давления, в частности, как обстоят дела с экспортом удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я хочу, чтобы ты мне доложил по ситуации на предприятии. Вдвоем, откровенно, не боясь, хотя ты человек не пугливый, тем не менее. И проблемы, которые сегодня надо было бы решать. Заодно и портовое хозяйство: как мы там разворачиваемся, что нам надо еще сделать. Такой комплекс вопросов. А главный – как ты себя чувствуешь при этом жутком санкционном давлении, которое обрушилось на предприятие?

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня предприятие работает с 80-процентной загрузкой мощностей. Это уже гораздо выше, чем было даже в начале года. И ваше поручение по производству реализации на экспорт не менее 8 миллионов тонн будет выполнено.

Этот факт подтверждают цифры: в 2023 году, по итогам 9 месяцев, уже экспортировано 6,5 миллиона тонн калийных удобрений.