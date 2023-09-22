Прямой эфир

В ответ на давление Запада. Профсоюзы Беларуси и арабских государств объединяют усилия

22 сентября 2023 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси и арабских государств укрепляют сотрудничество в ответ на давление Запада. Диалог, организованный в Минске, показал заинтересованность в решении ряда вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на давление Запада. Профсоюзы Беларуси и арабских государств объединяют усилия-1

В перспективе – обмен опытом по защите интересов трудящихся, продвижение новейших технологий и кооперации производств, а также совместные обучающие программы. Более десятка соглашений уже действует на практике по данным направлениям. Международная конфедерация профсоюзов арабских государств объединяет миллионы людей в 18 странах. Сотрудничая с ней, Беларусь занимает принципиальную позицию в объединении усилий по совместной работе на международной арене.

В ответ на давление Запада. Профсоюзы Беларуси и арабских государств объединяют усилия-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы договорились, что у нас будет формироваться общая повестка и мы будем отстаивать в ней интересы наших людей, народов, государств на международных площадках. Второе – мы будем способствовать, чтобы развивались и становились более интенсивными контакты между нашими предприятиями, организациями, которые смогут обменяться своим опытом, своими технологиями, чтобы мы меньше зависели от тех государств, которые сегодня просто взяли путь, чтобы нам навредить.

В ответ на давление Запада. Профсоюзы Беларуси и арабских государств объединяют усилия-7

Мохамед Абдель Азис Джебран Абдельхалим, председатель Федерации профсоюзов Египта:
Я впечатлен успехами Федерации профсоюзов Беларуси, именно в части защиты социально-экономических интересов трудящихся, а также деятельностью на международном уровне. Беларусь – это страна с огромным историческим прошлым, и я верю в то, что Беларусь сможет выстоять и отразить атаки некоторых международных организаций.

В ответ на давление Запада. Профсоюзы Беларуси и арабских государств объединяют усилия-10

Уже в 2024 году в Беларуси планируют провести международный форум, на котором представители стран СНГ и арабских государств наметят планы по дальнейшему развитию экономических и гуманитарных отношений.

# Международное сотрудничество # общество # Михаил Орда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент встретился с генеральным директором «Беларуськалия»
22 сентября 2023 13:57

Президент встретился с генеральным директором «Беларуськалия»

Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта
22 сентября 2023 13:46

Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта

На берегу Нарочи выбрали лучшую в стране бригаду скорой помощи
22 сентября 2023 13:45

На берегу Нарочи выбрали лучшую в стране бригаду скорой помощи