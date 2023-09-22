В ответ на давление Запада. Профсоюзы Беларуси и арабских государств объединяют усилия

Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси и арабских государств укрепляют сотрудничество в ответ на давление Запада. Диалог, организованный в Минске, показал заинтересованность в решении ряда вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перспективе – обмен опытом по защите интересов трудящихся, продвижение новейших технологий и кооперации производств, а также совместные обучающие программы. Более десятка соглашений уже действует на практике по данным направлениям. Международная конфедерация профсоюзов арабских государств объединяет миллионы людей в 18 странах. Сотрудничая с ней, Беларусь занимает принципиальную позицию в объединении усилий по совместной работе на международной арене.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы договорились, что у нас будет формироваться общая повестка и мы будем отстаивать в ней интересы наших людей, народов, государств на международных площадках. Второе – мы будем способствовать, чтобы развивались и становились более интенсивными контакты между нашими предприятиями, организациями, которые смогут обменяться своим опытом, своими технологиями, чтобы мы меньше зависели от тех государств, которые сегодня просто взяли путь, чтобы нам навредить.

Мохамед Абдель Азис Джебран Абдельхалим, председатель Федерации профсоюзов Египта:

Я впечатлен успехами Федерации профсоюзов Беларуси, именно в части защиты социально-экономических интересов трудящихся, а также деятельностью на международном уровне. Беларусь – это страна с огромным историческим прошлым, и я верю в то, что Беларусь сможет выстоять и отразить атаки некоторых международных организаций.