Прямой эфир

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде

22 мая 2021 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что делать, если пропал человек? Заявление в милицию, крик о помощи в соцсетях, но, пожалуй, все уже знают, что кроме этого нужно обратиться в поисково-спасательный отряд «Ангел». За почти 10 лет его добровольцы помогли сотням белорусов. Как им удается мобилизовать на поиски пропавших людей со всей страны, какое оборудование они используют и какую подготовку проходят? Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Узденский район на республиканские учения «Ангелов». Увидим, как тренируются волонтеры и поговорим о непростой жизни отряда вместе с его создателем Сергеем Ковганом.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -1

Обычно эти люди собираются, когда к кому-то пришла беда. В любое время дня и ночи, в мороз и в дождь, в выходные и праздники всегда найдутся те, кто готов прийти на помощь. С одной целью – найти пропавшего человека. Но каждый год «Ангелы» собираются и на масштабные полевые учения – проверить свои силы и обучить новичков-волонтеров. На этот раз место сборов – детский лагерь «Зарница» в Узденском районе. Со всей страны сюда приехали почти 300 человек.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -4

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Количество добровольцев в Республике Беларусь, в Минске и регионах требует постоянного обучения. Приходят новые люди, желающие помогать. У нас есть сезонное время проведения поисковых мероприятий именно в лесу, где цели и задачи наших учений – это подготовить все подразделения в Республике Беларусь, не только поисково-спасательный отряд «Ангел», есть другие движения в регионах. Из числа всех желающих донести информацию, опыт, знания, которые получены на протяжении девяти лет существования «Ангела», отдать людям, обучить правильным алгоритмам, методикам.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -7

140 добровольцев откликнулись впервые. Они еще ни разу не участвовали в поисках. Среди участников есть даже корпоративная команда одного из предприятий. Координируют всех новичков опытные волонтеры.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -10

Левый фланг готов? Группа движения.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -13

Прежде чем отправиться в лес, сперва нужно научиться ориентироваться по компасу, работать в радиоэфире, готовить карты для выезда. Для менее подготовленных – курсы оказания первой врачебной помощи и знакомство со спецоборудованием. Самое ответственное испытание – практика в лесу. Группы делятся на поиски по «квадратам». По легенде, ищут пропавшего ребенка.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -16

Игорь Костров, инструктор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Сейчас старшая группа инструктирует людей, и мы выходим на квадрат. Дальше будем прочесывать местность. Всегда выдается на группу старший, который уже опытный и знает, что делать, и инструктирует в случае чего остальных людей, которые приехали первый раз на поиски.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -19

Сергей Ковган:
Были созданы условия, при которых людям необходимо было обнаружить артефакты – вещи людей, которые могут быть обнаружены в ходе поисковых мероприятий. Делается это с простой целью – поисковик в лесу должен быть очень внимательным, обращать внимание на любые мелочи, которые могут иметь отношение к пропавшему человеку. Причинно-следственная связь устанавливается в процессе поисковых мероприятий. Обстоятельства пропажи людей в лесах бывают разные. Это могут быть маленькие дети, люди с потерей памяти, деменцией, болезнью Альцгеймера, с нарушением психического развития. Также это могут быть грибники, ягодники. Когда мы закладывали программу и координатор готовил эти курсы, он пытался создать все условия, с которыми могут столкнуться люди. Необходимо внимательно смотреть под ноги, на деревья, на ветки, что-то может быть оставлено, зацеплено, оставлено для ориентира, что якобы здесь мог находиться человек.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -22

Яна Шипко, корреспондент:
Поиски могут проходить при суровой погоде, в труднопроходимых условиях и быть действительно изнурительными. Самое важное в отряде – это безопасность самих добровольцев. Именно поэтому и проходят такие сборы, где участников учат, как ориентироваться в лесу, оказывать первую помощь, использовать радиосвязь и многому другому. Организаторы надеются, что полученным уникальным опытом участники будут делиться и волонтеров у отряда прибавится, ведь людей на поисках много не бывает.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -25

Сергей Ковган:
Если мы приглашаем и инициируем людей оказать помощь в таких тяжелых и опасных вещах, как лес, природная среда, мы должны в первую очередь обеспечить их безопасность, а это, помимо специальной подготовки, нахождение с подготовленными инструкторами, движение не по одному человеку в лесном массиве, а исключительно работа в команде. И оборудование должно соответствовать нормам и уровням. Если это фонари, то профессиональные, которые в случае, если пойдет дождь, он упадет в лужу, то не выйдет из строя и люди не останутся в полной темноте. Если это навигация, то она должна поддерживать те требования и нормы, которые нам необходимы. Это закачка карт, разделение квадратов поиска, быстрая обработка данных. Это профессиональные приборы.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -28

Если это радиосвязь, то она тоже должна быть мощной и качественной, потому что все чаще в лесном массиве, выбывая на поиски, мы сталкиваемся с проблемами мобильной связи, где она либо некорректно работает, либо вообще отсутствует и не позволяет нам вести переговоры со всеми поисковиками, что тоже нарушает технику безопасности, поэтому мы рекомендуем, даем регламент – правильность поведения в радиоэфире, основные аспекты по радиосвязи, пусть не очень углубленные. Таким образом, даем понимание людям, как это работает в команде.

Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде -31

На учениях условия максимально приближены к реальным поискам. Добровольцы должны быть готовы ко всему. Самое главное, когда поступает тревожный сигнал, – действовать без промедления. На то, чтобы собрать группу и выдвинуться на поиски, есть всего два часа.

Читайте также:

«Чем раньше произошло обращение, тем больше шансов». Волонтеры рассказали, как ищут пропавших в лесу

«Кроме меня и друга никто не отозвался». История создания поисково-спасательного отряда «Ангел»

Девятилетняя девочка застряла в болоте. Невероятные случаи спасения людей, которые заблудились в лесу

# Спасение # общество # Сергей Ковган # Игорь Костров # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Дорофеева про фестиваль-конкурс «Арт-вакацыі»: чем больше будет такой одарённой молодёжи, тем богаче будет наша страна
21 мая 2021 21:23

Ирина Дорофеева про фестиваль-конкурс «Арт-вакацыі»: чем больше будет такой одарённой молодёжи, тем богаче будет наша страна

Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий
21 мая 2021 21:20

Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий

«Сложно осознать, что вот был целый человек». Как на родине прощались с лётчиками, разбившимися в Барановичах
21 мая 2021 20:58

«Сложно осознать, что вот был целый человек». Как на родине прощались с лётчиками, разбившимися в Барановичах