Знакомство со спецоборудованием и практика в лесу. Вот как обучают новичков в поисково-спасательном отряде

Новости Беларуси. Что делать, если пропал человек? Заявление в милицию, крик о помощи в соцсетях, но, пожалуй, все уже знают, что кроме этого нужно обратиться в поисково-спасательный отряд «Ангел». За почти 10 лет его добровольцы помогли сотням белорусов. Как им удается мобилизовать на поиски пропавших людей со всей страны, какое оборудование они используют и какую подготовку проходят? Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Узденский район на республиканские учения «Ангелов». Увидим, как тренируются волонтеры и поговорим о непростой жизни отряда вместе с его создателем Сергеем Ковганом.

Обычно эти люди собираются, когда к кому-то пришла беда. В любое время дня и ночи, в мороз и в дождь, в выходные и праздники всегда найдутся те, кто готов прийти на помощь. С одной целью – найти пропавшего человека. Но каждый год «Ангелы» собираются и на масштабные полевые учения – проверить свои силы и обучить новичков-волонтеров. На этот раз место сборов – детский лагерь «Зарница» в Узденском районе. Со всей страны сюда приехали почти 300 человек.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Количество добровольцев в Республике Беларусь, в Минске и регионах требует постоянного обучения. Приходят новые люди, желающие помогать. У нас есть сезонное время проведения поисковых мероприятий именно в лесу, где цели и задачи наших учений – это подготовить все подразделения в Республике Беларусь, не только поисково-спасательный отряд «Ангел», есть другие движения в регионах. Из числа всех желающих донести информацию, опыт, знания, которые получены на протяжении девяти лет существования «Ангела», отдать людям, обучить правильным алгоритмам, методикам.

140 добровольцев откликнулись впервые. Они еще ни разу не участвовали в поисках. Среди участников есть даже корпоративная команда одного из предприятий. Координируют всех новичков опытные волонтеры.

Левый фланг готов? Группа движения.

Прежде чем отправиться в лес, сперва нужно научиться ориентироваться по компасу, работать в радиоэфире, готовить карты для выезда. Для менее подготовленных – курсы оказания первой врачебной помощи и знакомство со спецоборудованием. Самое ответственное испытание – практика в лесу. Группы делятся на поиски по «квадратам». По легенде, ищут пропавшего ребенка.

Игорь Костров, инструктор поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Сейчас старшая группа инструктирует людей, и мы выходим на квадрат. Дальше будем прочесывать местность. Всегда выдается на группу старший, который уже опытный и знает, что делать, и инструктирует в случае чего остальных людей, которые приехали первый раз на поиски.

Сергей Ковган:

Были созданы условия, при которых людям необходимо было обнаружить артефакты – вещи людей, которые могут быть обнаружены в ходе поисковых мероприятий. Делается это с простой целью – поисковик в лесу должен быть очень внимательным, обращать внимание на любые мелочи, которые могут иметь отношение к пропавшему человеку. Причинно-следственная связь устанавливается в процессе поисковых мероприятий. Обстоятельства пропажи людей в лесах бывают разные. Это могут быть маленькие дети, люди с потерей памяти, деменцией, болезнью Альцгеймера, с нарушением психического развития. Также это могут быть грибники, ягодники. Когда мы закладывали программу и координатор готовил эти курсы, он пытался создать все условия, с которыми могут столкнуться люди. Необходимо внимательно смотреть под ноги, на деревья, на ветки, что-то может быть оставлено, зацеплено, оставлено для ориентира, что якобы здесь мог находиться человек.

Яна Шипко, корреспондент:

Поиски могут проходить при суровой погоде, в труднопроходимых условиях и быть действительно изнурительными. Самое важное в отряде – это безопасность самих добровольцев. Именно поэтому и проходят такие сборы, где участников учат, как ориентироваться в лесу, оказывать первую помощь, использовать радиосвязь и многому другому. Организаторы надеются, что полученным уникальным опытом участники будут делиться и волонтеров у отряда прибавится, ведь людей на поисках много не бывает.

Сергей Ковган:

Если мы приглашаем и инициируем людей оказать помощь в таких тяжелых и опасных вещах, как лес, природная среда, мы должны в первую очередь обеспечить их безопасность, а это, помимо специальной подготовки, нахождение с подготовленными инструкторами, движение не по одному человеку в лесном массиве, а исключительно работа в команде. И оборудование должно соответствовать нормам и уровням. Если это фонари, то профессиональные, которые в случае, если пойдет дождь, он упадет в лужу, то не выйдет из строя и люди не останутся в полной темноте. Если это навигация, то она должна поддерживать те требования и нормы, которые нам необходимы. Это закачка карт, разделение квадратов поиска, быстрая обработка данных. Это профессиональные приборы.