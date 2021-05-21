Девятилетняя девочка застряла в болоте. Невероятные случаи спасения людей, которые заблудились в лесу

Новости Беларуси. Что делать, если пропал человек? Заявление в милицию, крик о помощи в соцсетях, но, пожалуй, все уже знают, что кроме этого нужно обратиться в поисково-спасательный отряд «Ангел». За почти 10 лет его добровольцы помогли сотням белорусов. Как им удается мобилизовать на поиски пропавших людей со всей страны, какое оборудование они используют и какую подготовку проходят? Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Узденский район на республиканские учения «Ангелов». Увидим, как тренируются волонтеры и поговорим о непростой жизни отряда вместе с его создателем Сергеем Ковганом.

Яна Шипко, корреспондент:

Больше всего потерявшихся в сезон, когда лес манит своими дарами. В основном это пожилые грибники и ягодники. Кажется, сто раз ходил в один и тот же лес, знаю каждую тропку. Ну как тут можно заблудиться? Это говорят почти все, кому довелось потеряться. И самый главный совет в таких случаях – не давать телефону разрядиться.

Это кадры, снятые самими волонтерами. Кого-то из пропавших находят в тот же день, кого-то на третьи сутки. Но поиски могут растянуться на неопределенное время. Бабушку Аллу искали в Пуховичском районе. Поисковиков она дождалась, переночевав в лесу.

– Мы вас нашли!

– Привет!

– Здравствуйте!

Сутки провела в лесу в Мядельском районе и девятилетняя Кристина. Она отстала от группы в детском лагере и застряла на болоте.

Больший резонанс вызывают поиски пропавших детей. Беспрецедентный случай, когда пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка искали четыре тысячи белорусов. Координация такого количества людей требовала большой слаженности и профессионализма от отряда «Ангел». К сожалению, о судьбе Максима так ничего и не известно.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Задача координатора, который приезжает на поиски, – оценить и, желательно, не допустить ошибки, живого человека мы ищем или, скорее, неживого, обездвиженного, или он может передвигаться. То есть, какие нам надо принимать меры? Нам надо максимально расширить тех людей, которые приехали на поиски, во все квадраты, на отклик работать, дать человеку шанс, чтобы он отозвался, либо мы понимаем, что должны двигаться очень плотно, человек может быть без сознания. Разница лишь в том, что при работе на отклик мы можем закрыть за какой-то промежуток времени огромнейшую территорию, но человек может не отзываться, быть без сознания, и это ошибка. Или же человек двигается, мы движемся, закрываем меньшую площадь. Чтобы не допускать такие ошибки, делаются такие учения. Иногда задача волонтеров просто дать родственникам пропавшего определенность. Не все истории со счастливым концом. Поисковики находят и погибших. Справиться с эмоциональным выгоранием и стрессом под силу не каждому добровольцу.