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«Знайте, нет ничего невозможного»: белорусская телеведущая Анна Бонд получила сертификат межконтинентального пловца, переплыв Босфор

23 июля 2018 11:37
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Новости Беларуси. Телеведущая Анна Бонд вплавь пересекла пролив Босфор за час 38 минут и стала межконтинентальным пловцом.  

На своей странице в Instagram девушка сообщила, что у нее получилось преодолеть 6,5 км между Европой и Азией менее чем за 2 часа.  

Ранее в своем аккаунте телеведущая рассказала о том, что ее цель – стать межконтинентальным пловцом. Шесть месяцев упорных тренировок, дисциплины и спортивного режима привели Анну к исполнению ее мечты.  

«Знайте, нет ничего невозможного»: белорусская телеведущая Анна Бонд получила сертификат межконтинентального пловца, переплыв Босфор-1

Фото: instagram.com/annabondarchuk  

«Ещё раз спасибо мои любимые подписчики, я вас искренне люблю! Знайте, нет ничего невозможного! Никогда не сдавайтесь, если ваши цели искренние и честные», – поделилась мыслями в своем Instagram Анна Бонд.  

В ответ на публикацию подписчики телеведущей поздравили девушку со значимым событием:  

«Ура! Какая молодец! Сила»,  

«Я была уверена, что все получится! Аааааннабонд! Ты крутая, молодец»,  

«Поздравляем! Это невероятно здорово! Интересно, когда такие цели достигнуты, что же будет дальше?»,  

«Умница и красавица! Гордимся! Ура! Сын наших знакомых тоже был там. Результат — 1 час 20 минут. Ребята, вы крутые!»,  

«Аня, ты большая умница! Поставила цель и добилась своего! Класс! Просто красотка, женщина с большой буквы!».  

«Знайте, нет ничего невозможного»: белорусская телеведущая Анна Бонд получила сертификат межконтинентального пловца, переплыв Босфор-4

Фото: instagram.com/annabondarchuk  

Заплыв происходил 22 июля и стал 30-м по счету. Известно, что в этом году Босфор пробовали переплыть 2400 человек из 50 стран.  

Год назад человек впервые смог переплыть Балтийское море.  

Польский спортсмен преодолел его за 28 с половиной часов (читать далее).  

# Рекорды # общество # Анна Бонд

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