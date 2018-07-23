«Знайте, нет ничего невозможного»: белорусская телеведущая Анна Бонд получила сертификат межконтинентального пловца, переплыв Босфор

Новости Беларуси. Телеведущая Анна Бонд вплавь пересекла пролив Босфор за час 38 минут и стала межконтинентальным пловцом.
На своей странице в Instagram девушка сообщила, что у нее получилось преодолеть 6,5 км между Европой и Азией менее чем за 2 часа.
Ранее в своем аккаунте телеведущая рассказала о том, что ее цель – стать межконтинентальным пловцом. Шесть месяцев упорных тренировок, дисциплины и спортивного режима привели Анну к исполнению ее мечты.
Фото: instagram.com/annabondarchuk
«Ещё раз спасибо мои любимые подписчики, я вас искренне люблю! Знайте, нет ничего невозможного! Никогда не сдавайтесь, если ваши цели искренние и честные», – поделилась мыслями в своем Instagram Анна Бонд.
В ответ на публикацию подписчики телеведущей поздравили девушку со значимым событием:
«Ура! Какая молодец! Сила»,
«Я была уверена, что все получится! Аааааннабонд! Ты крутая, молодец»,
«Поздравляем! Это невероятно здорово! Интересно, когда такие цели достигнуты, что же будет дальше?»,
«Умница и красавица! Гордимся! Ура! Сын наших знакомых тоже был там. Результат — 1 час 20 минут. Ребята, вы крутые!»,
«Аня, ты большая умница! Поставила цель и добилась своего! Класс! Просто красотка, женщина с большой буквы!».
Фото: instagram.com/annabondarchuk
Заплыв происходил 22 июля и стал 30-м по счету. Известно, что в этом году Босфор пробовали переплыть 2400 человек из 50 стран.
Год назад человек впервые смог переплыть Балтийское море.
Польский спортсмен преодолел его за 28 с половиной часов (читать далее).