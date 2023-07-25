В Бресте можно собирать и есть голубику бесплатно. Какие планы у фермеров?

Новости Беларуси. Предложение брестского фермера взорвало интернет. Собирать и есть голубику с его плантаций можно в неограниченном количестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем за то, что посетитель съел, он не платит ровным счетом ничего. А цена на самостоятельно собранную ягоду вдвое ниже рыночной. Белорусский ягодный рынок меняет ландшафт, сохраняя позиции экспорта, появляется свой потребитель.

В этом году сезон ягоды мы начали немного раньше. Как позволила погода. 5 июля попробовали первую ягоду.

Плантация голубики на живописной опушке леса появилась шесть лет назад. Сегодня ягодник в самом соку – семь гектаров спеют на глазах. Заложили его два друга. Юрий Коляда сегодня на хозяйстве, сам – спасатель в отставке. Раньше всю ягоду вывозили на экспорт, а в этом году решили накормить всех брестчан.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Предложение брестского фермера буквально взорвало интернет. Плантация голубики, где ее можно есть неограниченное количество и бесплатно. А еще взять с собой по очень выгодной цене. Так что местные просят не называть, чтобы не вызвать ажиотаж.

В Беларуси, признается фермер, мало кто пробовал такой эксперимент. Один ты или целой семьей приезжаешь, собираешь ягоду, лакомишься от души. География позволяет: ягодник в пригороде Бреста, рядом пчелопитомник. Это не промышленный сбор, а семейный отдых. Ежедневно рассказывают о ягоде, уходе за кустами, технологии выращивания. Если посетитель решил уехать с гостинцем, за каждый килограмм цена вдвое ниже рыночной.

Юрий Коляда, управляющий фермерским хозяйством:

Это действительно приняло большой отклик у наших горожан, и они все поехали. Мы изначально начали волноваться, хватит ли для всех ягоды. Но солнечные дни помогают – ягоды созревают. Ягод всем хватает и кто бы к нам ни приехал, всегда приезжают с большими ведрами и набирают их полными. Все уезжают довольными – самый главный наш энерджайзер. Именно их слова делают наши руки сильнее, и мы работаем, работали и будем работать.

За день приезжает много людей – счет со старта сезона идет на сотни. Пик – в выходные. Запретов нет – есть, гулять, собирать ягоду можно где и сколько угодно.

– Собирать любишь голубичку?

– Очень!

– А кушать?

– Обожаю!

Брестчанка Наталья Саловарова приехала с двумя детьми – Алисой и Ярославом, которому нет и 4-х. Ягоду специально не обрабатывают, чтобы ее можно было безопасно есть с куста.