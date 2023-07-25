В Бресте можно собирать и есть голубику бесплатно. Какие планы у фермеров?

Новости Беларуси. Предложение брестского фермера взорвало интернет. Собирать и есть голубику с его плантаций можно в неограниченном количестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем за то, что посетитель съел, он не платит ровным счетом ничего. А цена на самостоятельно собранную ягоду вдвое ниже рыночной. Белорусский ягодный рынок меняет ландшафт, сохраняя позиции экспорта, появляется свой потребитель.
Кристина Протосовицкая откликнулась на предложение, от которого невозможно отказаться.
В этом году сезон ягоды мы начали немного раньше. Как позволила погода. 5 июля попробовали первую ягоду.
Плантация голубики на живописной опушке леса появилась шесть лет назад. Сегодня ягодник в самом соку – семь гектаров спеют на глазах. Заложили его два друга. Юрий Коляда сегодня на хозяйстве, сам – спасатель в отставке. Раньше всю ягоду вывозили на экспорт, а в этом году решили накормить всех брестчан.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Предложение брестского фермера буквально взорвало интернет. Плантация голубики, где ее можно есть неограниченное количество и бесплатно. А еще взять с собой по очень выгодной цене. Так что местные просят не называть, чтобы не вызвать ажиотаж.
В Беларуси, признается фермер, мало кто пробовал такой эксперимент. Один ты или целой семьей приезжаешь, собираешь ягоду, лакомишься от души. География позволяет: ягодник в пригороде Бреста, рядом пчелопитомник. Это не промышленный сбор, а семейный отдых. Ежедневно рассказывают о ягоде, уходе за кустами, технологии выращивания. Если посетитель решил уехать с гостинцем, за каждый килограмм цена вдвое ниже рыночной.
Юрий Коляда, управляющий фермерским хозяйством:
Это действительно приняло большой отклик у наших горожан, и они все поехали. Мы изначально начали волноваться, хватит ли для всех ягоды. Но солнечные дни помогают – ягоды созревают. Ягод всем хватает и кто бы к нам ни приехал, всегда приезжают с большими ведрами и набирают их полными. Все уезжают довольными – самый главный наш энерджайзер. Именно их слова делают наши руки сильнее, и мы работаем, работали и будем работать.
За день приезжает много людей – счет со старта сезона идет на сотни. Пик – в выходные. Запретов нет – есть, гулять, собирать ягоду можно где и сколько угодно.
– Собирать любишь голубичку?
– Очень!
– А кушать?
– Обожаю!
Брестчанка Наталья Саловарова приехала с двумя детьми – Алисой и Ярославом, которому нет и 4-х. Ягоду специально не обрабатывают, чтобы ее можно было безопасно есть с куста.
– А эту ты уже оценила на вкус?
– Да!
– И как?
– Сладкая!
Наталья Саловарова, жительница Бреста:
Хорошая возможность насобирать ягод. Заморозить по хорошей цене. На рынке в два раза дороже. Сам пособирал и видишь, что ты собрал. И свежая. Сейчас придем, кашу сварим и скушаем с ягодками. И заморозим. Будем зимой кушать. В том году покупали, так дети пять литров за сутки съели.
А вот пенсионер Дмитрий Богачук в наслаждении знает меру: всего несколько горстей ягоды – у мужчины сахарный диабет. Зато не может отказать в ягодном дополнении к каше. Собранного хватит до зимы после заморозки.
Дмитрий Богачук, житель Бреста:
Я удивлен такой задумке. Такое в последние годы редко где встретишь. Это очень прекрасно! И сам на воздухе побываешь, и отоваришься по доступной цене.
Экономику такого сбора фермеры смогут просчитать только в конце сезона, а пока просто кормят ягодой весь Брест. В считаных метрах заложили черешневый сад на пяти гектарах. Птицы не достанут ягоду благодаря коршунам – охранникам плантаций. В 2024 году планируют расширить еще семью гектарами.
Юрий Коляда:
Ценовой диапазон будет однозначно ниже, чем та ягодка, которая продается на рынке. Мы считаем и хотим, чтобы у нас все получилось, чтобы погода позволила собрать хороший урожай на следующий год и наши брестчане попробовали нашу местную брестскую ягоду.
Замещение импорта может удаться: южный климат Бреста позволяет. А бесплатно съесть плантацию голубики под Брестом можно до середины августа. С семи утра и до захода солнца ежедневно. Предупреждать фермера о визите не нужно. Кодовое слово – ягодное лето.