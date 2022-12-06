Зимние развлечения. Где в Минске покататься на лыжах, коньках и тюбинге?

Покататься на лыжах, санках и коньках или научиться делать это правильно в 2022 году в Минске можно будет практически везде. Сезон начался, и большинство объектов уже готовы для посещения.

Олеся Мостова, заместитель начальника - начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В Минске запланировано 14 лыжных трасс общей протяженностью 24 километра. Лыжные трассы запланированы в каждом районе города. Уже заснежено несколько лыжных трасс. Это лыжная трасса на Веснянке (протяженностью 1 400 метров), также лыжная трасса 2,7 на Ваупшасова, заснежен лыжный склон «Солнечной Долины». Лыжную трассу в Веснянке продолжают готовить, и в ближайшее время она достигнет 5 километров в длину. Здесь собираются любители самых разных возрастов. Самые старшие уже на пенсии.

Андрей Василевич, председатель ГУ «Футбольный клуб «Минск»:

У нас есть почти все для хорошего активного отдыха. Можно покататься на лыжах: есть весь инвентарь для этого – лыжи, лыжные палки, ботинки. Теплое помещение с раздевалками, где можно оставить свои вещи. Хорошо подходит для любителей, потому что она практически ровная, с очень пологими спусками и подъемами. Любой (даже начинающий) лыжник может найти себе место. Думаю, найдет для себя удобной эту трассу.

Кроме того, сейчас трассу засыпают искусственным снегом. Ничего парадоксального в этом нет. Хотя естественного снега много, но при плюсовой температуре он быстро растает, а вот у искусственного более высокие показатели. К слову, если вы хотите посетить трассу в нелюдное время, есть определенные закономерности. Андрей Василевич:

После рабочего дня люди начинают приезжать. Все зависит от многих факторов – это и погода, и день недели. В пятницу, субботу и воскресенье вечером много людей. Кто начинает, я всех приглашаю в субботу и воскресенье в дневное время. Всего в Минске будет организовано 244 пункта проката лыж – это более 3 000 пар для аренды.

Кроме лыжных развлечений, в Минске есть и много мест для любителей коньков. Одно из них находится на Каролинской. Здесь днем тренируются будущие чемпионы, а после – все желающие покататься на льду.

Вероника Курочкина, заведующая сектором физкультурно-оздоровительной работы СДЮШОР по фигурному катанию на коньках главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

У нас проводятся сеансы массового катания на коньках. Также во время этих сеансов осуществляется прокат фигурных и хоккейных коньков. Есть тренажеры-пингвины, которые предоставляются для деток, для их удобства и безопасности. У нас есть социальные скидки. Предоставляются пенсионерам, многодетным.