2 квартиры в Минске и 30 000 рублей! Какие призы подготовили в новом туре рекламной игры от сети магазинов «Санта»?
Чтобы что-то выиграть, необходимо что-то приобрести, пусть даже самое незначительное. Купили газировку и шоколад, а выиграли по 50 тысяч рублей! Сеть магазинов «Санта» подвела итоги 7-го тура рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!» Так, минчанин выиграл кругленькую сумму за покупку обычной бутылки Pepsi, а гомельчанке улыбнулась удача за покупку сырной лепешки. Всего же сеть магазинов «Санта» разыграла призов почти на 150 тысяч белорусских рублей.
Первый обладатель главного приза седьмого розыгрыша 50 000 рублей – Ольга Вячеславовна из Гомеля.
Ольга Девятых, победительница 7 тура рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:
Ту же сырную лепешку мы и раньше брали, но тогда не было с собой карты. А тут взяли, решили докупить, чтобы был код.
И еще один победитель нашего седьмого тура – Сергей Николаевич. Он тоже выиграл главный приз размером в 50 000 рублей.
Сергей Скоморох, победитель 7 тура рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:
Сказали: участвуйте! Я говорю: с удовольствием, что нужно? Они мне объяснили. Пришел, зарегистрировался, дал свое согласие и начал участвовать.
Виктор Стельмах, ведущий розыгрыша рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:
И самое главное – прямо сейчас по стране шагает восьмой тур рекламной игры «Санта» «Пора играть! Время побеждать!». Призы в этом туре – просто шок! Такого не было ни в одном из семи туров. Две квартиры в жилом комплексе «Минск-Мир». А 20 декабря мы проведем специальный розыгрыш, в котором разыграем целых 30 тысяч рублей. Естественно, ежедневные и еженедельные призы. Пора играть! Время побеждать!
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!