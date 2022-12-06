2 квартиры в Минске и 30 000 рублей! Какие призы подготовили в новом туре рекламной игры от сети магазинов «Санта»?

Чтобы что-то выиграть, необходимо что-то приобрести, пусть даже самое незначительное. Купили газировку и шоколад, а выиграли по 50 тысяч рублей! Сеть магазинов «Санта» подвела итоги 7-го тура рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!» Так, минчанин выиграл кругленькую сумму за покупку обычной бутылки Pepsi, а гомельчанке улыбнулась удача за покупку сырной лепешки. Всего же сеть магазинов «Санта» разыграла призов почти на 150 тысяч белорусских рублей.

Ольга Девятых, победительница 7 тура рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:

Ту же сырную лепешку мы и раньше брали, но тогда не было с собой карты. А тут взяли, решили докупить, чтобы был код.

И еще один победитель нашего седьмого тура – Сергей Николаевич. Он тоже выиграл главный приз размером в 50 000 рублей.