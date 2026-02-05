Прямой эфир

Новости по тегу #Олеся Мостова

Общая протяженность трасс более 20 километров – рассказываем, где в Минске покататься на лыжах
05 февраля 2026 13:00

Общая протяженность трасс более 20 километров – рассказываем, где в Минске покататься на лыжах

Как безопасно окунаться в прорубь и кому это делать запрещено? Узнали у эксперта
19 января 2026 15:49

Как безопасно окунаться в прорубь и кому это делать запрещено? Узнали у эксперта

Функционирует 14 трасс – где покататься на лыжах в Минске, узнали в Мингорисполкоме
19 января 2026 15:44

Функционирует 14 трасс – где покататься на лыжах в Минске, узнали в Мингорисполкоме

Минская велосеть достигает 341 км! Вот сколько прокатного транспорта есть в столице
29 июня 2023 19:50

Минская велосеть достигает 341 км! Вот сколько прокатного транспорта есть в столице

Зимние развлечения. Где в Минске покататься на лыжах, коньках и тюбинге?
06 декабря 2022 12:07

Зимние развлечения. Где в Минске покататься на лыжах, коньках и тюбинге?