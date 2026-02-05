Новости по тегу #Олеся Мостова

Новые спортивные маршруты в разных точках города уже успели оценить минчане. Лыжероллерные трассы расположенные в одних из самых живописных уголках столицы – это тренировка и приятная поездка на природе одновременно.
Так просто нельзя, что пошел и окунулся. Здесь без подготовки в любом случае, наверное, даже не то что не рекомендуется, а запрещено.
Лыжные трассы находятся в каждом районе нашего города. Есть у нас две основные трассы, которые были заснежены искусственно – это трасса в Веснянке. Она самая большая по протяженности. Трасса в Чижовке.
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