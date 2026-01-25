Зимние гонки по полям под запретом! Разобрались в последствиях такого дрифта и нашли легальные альтернативы

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Такая картина не редкость в наших полях. И у меня сначала было чувство восторга. Кайф же вот так поноситься. Сама не пробовала, но по ощущениям – свобода, белоснежная даль, чистый кайф. А теперь отключаем эмоции, включаем мозг – и стоп. Ничего, что под снежным покровом поле?

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Передвижение по посевам сельскохозяйственным на любых видах транспорта, в том числе и на снегоходах, квадроциклах, несет негативные последствия для сельскохозяйственных культур. В частности, если это посевы озимых растений, рапса или зерновых, то самое малое, к чему приводит, это уплотнение снега на отдельных полосах, где, естественно, меняются условия для зимовки растений. Впоследствии в этих понижениях, которые прокладывают проходы техники, будет собираться талая вода, ночные заморозки приведут вплоть до гибели посевов. Впоследствии мы будем иметь полосы погибших посевов, в результате – вплоть до пересева посевов.

Второй момент – это любители дрифта, которые не просто ездят на определенных видах техники, но и показывают определенные фигуры высшего пилотажа, что приносит и прямой ущерб в виде повреждения посевов, так как техника докапывается до почвы, рвет растения и приносит тем самым урон.

Чтобы получить удовольствие отдельным категориям наших граждан – можно найти оптимальное решение. Это связаться с руководством непосредственно сельскохозяйственных организаций, уточнить участки, поля, на которых не произведен сев, согласовать возможность оторваться, снять стресс, поднять адреналин, но на согласованных участках.

К сожалению, не все сельскохозяйственные организации имеют финансовую возможность установить камеры на полях, мы с вами знаем, практически на всех перекрестках для контроля дорожного движения камеры установлены. Поэтому в результате мониторинга специалистами сельскохозяйственных организаций могут выявляться данные нарушения. Естественно, землепользователями будут приниматься меры по информированию и МВД, и местные советы управления. И в случае даже установления личности будут инициироваться мероприятия по привлечению к ответственности. Чисто гражданская позиция – это человек вторгается на чужое землепользование. Это нарушение имущественных прав. Даже исходя из этой позиции нужно дважды подумать, нежели лезть кому-то на участок и делать то, что тебе хочется.