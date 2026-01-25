«Кожная пятнiца – роднае, сваё». Как поучаствовать в проекте по популяризации отечественной продукции – рассказали в МАРТ

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Уверена, все мы хотим жить в сильной и суверенной Беларуси. Беларуси, которой можем гордиться. Патетика, скажете? Необходимость наглядно видеть, за что боремся и чем дорожим. И много чего у нас есть из того, чего нет у других. Но даже среди этого есть лучшее. Им вручили знаки качества. Не сомневаюсь, вы видели. И рекламу на высшем уровне тоже. И все-таки я напомню главные слова.

«Это величайшая реклама продукции!» Лукашенко про Государственный знак качества. Читайте здесь.

Своеобразный маркер. Все, за что нам не стыдно, активно используем в обиходе. Все. От нас с вами до главы государства. Сейчас еще и инициативу запустили совместно с МАРТ. Идея в том, чтобы своему посвящать хотя бы один день в неделю. Может, вы пропустили или не так поняли, но мне бы хотелось, чтобы эта традиция и эта история прижилась.