«Кожная пятнiца – роднае, сваё». Как поучаствовать в проекте по популяризации отечественной продукции – рассказали в МАРТ

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Уверена, все мы хотим жить в сильной и суверенной Беларуси. Беларуси, которой можем гордиться. Патетика, скажете? Необходимость наглядно видеть, за что боремся и чем дорожим. И много чего у нас есть из того, чего нет у других. Но даже среди этого есть лучшее. Им вручили знаки качества. Не сомневаюсь, вы видели. И рекламу на высшем уровне тоже. И все-таки я напомню главные слова.
«Это величайшая реклама продукции!» Лукашенко про Государственный знак качества. Читайте здесь.
Своеобразный маркер. Все, за что нам не стыдно, активно используем в обиходе. Все. От нас с вами до главы государства. Сейчас еще и инициативу запустили совместно с МАРТ. Идея в том, чтобы своему посвящать хотя бы один день в неделю. Может, вы пропустили или не так поняли, но мне бы хотелось, чтобы эта традиция и эта история прижилась.
Екацярына Ціханчук, начальнік аддзела Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі:
Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю ініцыяваны праект пад назвай «Кожная пятніца – роднае, сваё». Гэты праект накіраваны ў першую чаргу на папулярызацыю і павышэнне культуры спажывання ўсяго беларускага. Мы хацелі, каб пятнічны складаны працоўны дзень і яго заканчэнне былі цудоўнымі і душэўнымі, дзякуючы свайму, роднаму. Няхай у кожнага будзе вельмі добрая традыцыя праводзіць час у пятніцу з сям'ёй з нашымі айчыннымі смачнымі беларускімі прадуктамі. На працу можна прыйсці ў беларускім адзенні. І не толькі ў афіцыйным стылі, можна падысці да гэтага пытання крэатыўна, нестандартна. Суправадзіць гэта можна слухаючы беларускія песні, музыку, вершы. Мы жадаем прыцягнуць яшчэ большую ўвагу да ўсяго беларускага. Асаблівасць гэтага праекту ў тым, што ен не мае абмежаванняў, рамак, забарон. Кожны суб'ект, грамадзянін нашай краіны самастойна прымае рашэнне, як ен паўдзельнічае ў гэтым праекце. Паведаміць нас пра гэта можна па форме зваротнай сувязі, якая размешчана на афіцыйным сайце Міністэрства, а таксама можна размясціць у сацыяльных сетках фотаздымкі, відэа аб удзеле ў гэтым праекце з хэштэгам #ДзеньРоднагаСвайго. Сення ў нас пятніца, дзень праекту, і на працу я прыйшла ў беларускім касцюме аднаго з брэсцкіх вытворцаў. Вельмі люблю тавары нашых айчынных вытворцаў легкай прамысловасці. Мы ўжо правялі тыдні легкай прамысловасці, гандлю, спартыўны, калядны, культурны тыдзень, таксама тыдзень грамадзянскага харчавання. Есць вельмі шмат напрамкаў, кожны можа праявіць ініцыятыву, правесці свае мерапрыемствы і стварыць сваю ўласную беларускую пятніцу. Мы бачым шырокі водгук ад нашага насельніцтва. У сацыяльных сетках больш за 2000 згадак па тэматыцы нашага праекту. Хтосьці разам з сям'ёй гатуе беларускія стравы, а хтосьці расказвае беларускія вершы і спявае беларускія песні.