Зима зайдёт попрощаться. На выходных в Беларуси до -9°C

Новости Беларуси. Сильное похолодание ожидается в Беларуси в ближайшие выходные.

Как сообщает Белгидромет, 21 марта в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Почти по всей стране пройдут небольшие осадки, только на западных территориях вероятность дождей и мокрого снега не превышает 10-15%.

Ночью и утром слабые туман и гололёд. Прогнозируется, что местами на дорогах будет гололедица, из-за чего объявлен жёлтый уровень опасности. Ночью ветер северо-западный 4-9 м/с, днём – северный, порывы могут достигать 14 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до -1… +3°C, днём – поднимется до +2… +5°C.

22 марта по юго-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные осадки. Местами ожидается гололедица. Ночью на отдельных территориях, днём на большей части страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью воздух остынет до -2… -9°C, днём будет немного теплее, от -2°C до +4°C.

23 марта осадки могут пройти только ночью и утром на юго-восточных территориях республики, на отдельных участках дорог возможна гололедица. В тёмное время суток похолодает до -4… -10°C, а в северных районах страны столбик может опуститься до -12°C. Днём будет теплее – 0… +5°C.

Недавно жители Могилёва поделились фотографиями мартовского снега.