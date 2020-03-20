Прямой эфир

Туристы, прибывшие из «Внуково»: «Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это»

20 марта 2020 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самолёт с застрявшими в московском «Внуково» белорусами встретили 20 марта в Национальном аэропорту «Минск». На борту – 115 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск

Туристы, прибывшие из «Внуково»: «Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это»-1

Это первая группа туристов, которым удалось вернуться на родину в условиях «эпидемиологических международных ограничений». По прилёту состояние здоровья каждого пассажира проверили медики. Туристы также заполнили специальные анкеты и сдали тест на наличие COVID-19.    

Туристы, прибывшие из «Внуково»: «Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это»-4

Если кто-то заражён, то он не должен скрывать это. Родные, близкие ждут дома, все хотят пообщаться. Если это не остановить, то это распространится.                        

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае
20 марта 2020 13:25

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае

«Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день». Ольга Алейникова рассказала о семье
20 марта 2020 13:09

«Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день». Ольга Алейникова рассказала о семье

Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»
20 марта 2020 12:54

Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»