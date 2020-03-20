«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания
Новости Беларуси. Граффити размером в 180 квадратных метров появилось в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Необычный рисунок украсил пятиэтажку в центре города.
В нем зашифрован целый сюжет: в городе произошел пожар, и на место приезжает бригада спасателей, чтобы потушить пламя. Также напоминается, куда звонить в случае ЧП.
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Таким оригинальным способом узденские пожарные решили напомнить жителям о правилах безопасности. Дом выбрали неслучайно: каждый день рядом ходят дети, и они просто не могут не заметить яркое изображение.
Ярко, красочно. Каждый день, проходя мимо такого рисунка красивого, это напоминает нам о том, что и мы, взрослые, и дети должны соблюдать правила безопасности.
Наши пожарные смелые, они спасают людей, которые застряли в доме горящем.
Я первый раз вижу, чтобы картина на весь дом.
Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Дается такой положительный эффект. С каждым годом количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, а также гибели людей от них снижается. Нужно стремиться к тому, чтобы люди не гибли как в огне, так и от других чрезвычайных ситуаций.
Для города это не первое граффити. Ранее картина с изображением спасателя появилась на доме напротив местного Дома культуры. Всего же за год в Минской области граффити украсили здания в Крупках, Солигорске, Воложине и Борисове.