«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания

Новости Беларуси. Граффити размером в 180 квадратных метров появилось в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Необычный рисунок украсил пятиэтажку в центре города. В нем зашифрован целый сюжет: в городе произошел пожар, и на место приезжает бригада спасателей, чтобы потушить пламя. Также напоминается, куда звонить в случае ЧП. Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине

Таким оригинальным способом узденские пожарные решили напомнить жителям о правилах безопасности. Дом выбрали неслучайно: каждый день рядом ходят дети, и они просто не могут не заметить яркое изображение.

Ярко, красочно. Каждый день, проходя мимо такого рисунка красивого, это напоминает нам о том, что и мы, взрослые, и дети должны соблюдать правила безопасности. Наши пожарные смелые, они спасают людей, которые застряли в доме горящем.

Я первый раз вижу, чтобы картина на весь дом.