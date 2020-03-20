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«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания

20 марта 2020 14:06
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Новости Беларуси. Граффити размером в 180 квадратных метров появилось в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Необычный рисунок украсил пятиэтажку в центре города.

В нем зашифрован целый сюжет: в городе произошел пожар, и на место приезжает бригада спасателей, чтобы потушить пламя. Также напоминается, куда звонить в случае ЧП.

Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-1

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-3

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-5

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-7

Таким оригинальным способом узденские пожарные решили напомнить жителям о правилах безопасности. Дом выбрали неслучайно: каждый день рядом ходят дети, и они просто не могут не заметить яркое изображение.

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-10

Ярко, красочно. Каждый день, проходя мимо такого рисунка красивого, это напоминает нам о том, что и мы, взрослые, и дети должны соблюдать правила безопасности.

Наши пожарные смелые, они спасают людей, которые застряли в доме горящем.

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-13

Я первый раз вижу, чтобы картина на весь дом.

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-16

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-18

Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Дается такой положительный эффект. С каждым годом количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, а также гибели людей от них снижается. Нужно стремиться к тому, чтобы люди не гибли как в огне, так и от других чрезвычайных ситуаций.

Для города это не первое граффити. Ранее картина с изображением спасателя появилась на доме напротив местного Дома культуры. Всего же за год в Минской области граффити украсили здания в Крупках, Солигорске, Воложине и Борисове.

«Картина на весь дом». Что говорят жители Узды об огромном граффити с изображением горящего здания-21

# Пожар # общество # Дмитрий Титко # Фотофакт

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