Прямой эфир

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае

20 марта 2020 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поисковики восстановили имя ещё одного героя, освобождавшего Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае-1

Останки младшего сержанта 127-го истребительного авиаполка Павла Ярошенко были найдены в трёх километрах от агрогородка Озаричи.

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае-4

История, очевидцем которой стал один из односельчан, передавалась несколько поколений подряд. В январе 1944 года немецким зенитным огнём с земли был сбит советский ЯК-1Б. Истребитель упал в болото. В 2019 году поисковикам удалось найти не только фрагменты самолёта, но и останки пилота. Позже была установлена личность героя.

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае-7

Павел Гордеев, руководитель Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск МВД России по Усть-Лабинскому району:
То, что сделали ваши поисковики, это бесценная работа, бесценное отношение ко всему этому. Это приоритет поколения. Мы должны понимать, что победа у нас одна общая. Это 9 Мая. И мы должны следующему поколению передать весь трагизм и всю радость того, что мы это осилили  победили в этой войне. 

Больше не «пропавший без вести». Останки младшего сержанта Павла Ярошенко перезахоронят в Краснодарском крае-10



Останки погибшего будут захоронены на родине героя, в городе Усть-Лабинск Краснодарского края России. Спустя 76 лет младший сержант Павел Ярошенко больше не «пропавший без вести».

# Перезахоронение останков # общество # Павел Гордеев # Павел Ярошенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день». Ольга Алейникова рассказала о семье
20 марта 2020 13:09

«Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день». Ольга Алейникова рассказала о семье

Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»
20 марта 2020 12:54

Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»

«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
20 марта 2020 12:37

«Любой детский фильм может вызвать у меня слёзы». Ольга Алейникова в 10 честных ответах на неожиданные вопросы