Прямой эфир

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

16 ноября 2019 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ноябрь продолжает радовать нас аномальным теплом. В начале недели метеообстановку в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления. Она же оставит за собой место и к середине недели. И лишь по западу страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы, рассказали в программе «Плюс-минус»

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик  Белгидромета:
В начале недели территория Беларуси ещё останется в довольно тёплой воздушной массе. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер – юго-восточный умеренный, днём – порывистый. А температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +7, в восточных районах кое-где при прояснениях – и до 2, а днём термометры покажут от +5 до +11, на юго-западе и вовсе – до +14. Ближе к середине недели наша страна попадёт в орбиту влияния другого, более холодного антициклона, при этом температурный фон начнёт понижаться, на 2-3 градуса, в основном. Осадков существенных не предполагается. А во второй половине недели средний температурный фон приблизится к климатической норме.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

 

 

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

Другие новости рубрики

Все новости
«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»
16 ноября 2019 15:29

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси
16 ноября 2019 14:38

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске
16 ноября 2019 13:17

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске