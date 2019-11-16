«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Двухметровый язык, кишечник Гомера из популярного мультсериала и аэротруба с вирусами.

Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку человеческого тела. Экспозиция в виде лабиринта.

Всего 7 основных зон: органы чувств, мозг, скелет, кровеносная и пищеварительная системы и как бонус – яркий музей бактерий. Здесь 50 экспонатов.

Макеты показывают работу органов. Опыты может провести любой посетитель.

Константин Шумский, экскурсовод:

Когда мы едем в транспорте или на работе, кто-то кашляет, чихает и не прикрывает рот, примерно с такой скоростью вылетают бактерии и распространяются в окружающей среде. Всегда рекомендуется прикрывать рот рукой. Заболев гриппом, не стоит, вообще, выходить на улицу.

Часть экспозиции – виртуальная. Чтобы увидеть 3D-модели, надо установить приложение на смартфон. Табличка с QR-кодом висит прямо перед входом в лабиринт.

Отзывы:

«Очень крутая выставка. И та, что вместе с ней, про технику, тоже!

«Провели 3 часа – ребенок не хотел уходить».

«Многие «экспонаты» расположены выше целевой аудитории (младших школьников), что очень неудобно. Где-то под потолком схема пищевода, экран телевизора, игра на реакцию и т.п., все, как под взрослого».

По соседству – выставка экспериментов. Здесь 200 экспонатов: элементы иллюзии и фотозона. Экскурсия длится 45 минут.

После организаторы предлагают гостям повторить опыты. В среднем здесь проводят 1,5 часа. У динамо-машины в виде велосипеда, макета чёрной дыры и чаши справедливости Пифагора посетители задерживаются дольше всего.

Константин Шумский:

Очень эффектный фокус: пропадает наша рука. Вначале, даже сложно разобраться почему. На самом деле, очень простой эффект – зеркало с односторонней видимостью.

Интерактивная выставка «Игры разума». Здесь гостям предлагают провести физические эксперименты. Магниты, маятник Максвелла и электрофорная машина. С помощью последней изобретать Якуб Наркевич-Иодко сделал снимки монет, медалей и листьев. Этому белорусу посвящена классическая часть экспозиции. За витринами вырезки газет и документы XIX века.

Татьяна Петрова, экскурсовод:

Ёсць топавыя дні – гэта шосты школьны дзень. Калі дзеці прыходзяць у музей, тады інтэенсіўнасць груп, яна большая, і ў дзяцей ёсць пэўнае абмежаванне: да 45 хвілін. Калі гэта будзённыя дні, то мы не абмяжоўваем знаходжанне. Яны, бывае, тут знаходзяцца і гадзіну, і паўтары гадзіны.

10 интерактивных зон и столько же головоломок: детали надо собрать или разобрать. Это легко только на первый взгляд. Посетители соревнуются целыми семьями. На откуп гостям также игры с двухсотлетней историей: шахматы и нарды.