«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

Новости Беларуси. Белорусские «шерифы» пока эксперимент в отдельных районах. По сути это знакомые нам с детства участковые, но с расширенным кругом обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они и уголовный розыск проводят, и с несовершеннолетними работают плотнее. В Шарковщинском районе их называют универсальными милиционерами. Если опыт окажется удачным, так могут сделать во всех районах страны. В канун профессионального праздника один день рядом с участковым-«шерифом» провела корреспондент Анастасия Бут.

Игорь Кукуть, участковый инспектор Шарковщинского РОВД:

В этой местности мной было обнаружено ружье, которым Серафимовне угрожали убийством.

А вот та самая Серафимовна по фамилии Буда из деревни Буды. День, который оказался ее вторым днем рождения, женщина не забудет, пожалуй, никогда. Как и страх, который испытала под дулом соседского ружья.

Инна Буда, жительница деревни Буды:

Раньше ничего не говорил, а тут нешта ен пьяный прычапиуся. Что-то не понравилось, я тоже на него гыркнула, и вот он не залюбил, со шлейки снял то ружье на меня наставил.

К счастью, разбойные нападения и угрозы жизни здесь большая редкость. Разбираться приходиться чаще в мелких кражах, драках, работать с детьми и родителями.

Диана Игнатович, жительница деревни Великое Село:

Участкового знаем, помогает. Помог сейчас добиться о получения алиментов от отца детей. Помог составить и правильно письма написать. Так как отец проживает в Борисове, мне туда не доехать. И так вообще приезжает – общение, советы какие дать, куда обратиться.

Местные жители и журналисты таких участковых окрестили «шерифами». По сути, они также следят за порядком на своей территории, как и бравые копы из американских фильмов. Одно существенное отличие: белорусские куда более дисциплинированные.

Игорь Кукуть:

Конечно, знают все от мала до велика. Все здороваются. Школы постоянно посещаем, проводим профилактические беседы. Вся оценка нашей работы в том, что тебя знают, тебе доверяют, могут обратиться к тебе в любое время. По-моему, это самое главное и есть у нас.

В Шарковщинском районе работают 11, как их называют в противовес американскому слову, универсальных милиционеров. Все они объединены в три группы. Таким образом по всем направлениям – розыск, участковая служба и работа с несовершеннолетними – более опытные напарники могут подставить плечо. Начальник Шарковщинского РОВД: На сотрудников увеличилась нагрузка, возложены дополнительные функции