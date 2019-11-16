«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Новости Беларуси. 60 лучших солдат-срочников и их матерей 15 ноября чествовали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Каждого отметили не только наградой, но и часами с гравировкой Министерства обороны.

Молодые люди в течение учебного года показали высокие результаты в боевой подготовке и получили немало практических навыков. Солдаты проявили себя в Международных армейских играх и учениях «Щит Союза». Кроме того, бойцы отмечают, что именно практика и внедрение современных технологий в белорусской армии помогают определиться и с будущей профессией.

Александр и Владимир Какора, военнослужащие:

Мы ездили на Армейские игры. Нам нужно было проложить мост длиной 40 метров. Мы участвовали на технике, которая это делает.

Есть специальный комплект машин, и мы были водителями этих комплектов.