«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Новости Беларуси. 60 лучших солдат-срочников и их матерей 15 ноября чествовали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 60 лучших солдат-срочников и их матерей 15 ноября чествовали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Каждого отметили не только наградой, но и часами с гравировкой Министерства обороны.
Молодые люди в течение учебного года показали высокие результаты в боевой подготовке и получили немало практических навыков. Солдаты проявили себя в Международных армейских играх и учениях «Щит Союза». Кроме того, бойцы отмечают, что именно практика и внедрение современных технологий в белорусской армии помогают определиться и с будущей профессией.
Александр и Владимир Какора, военнослужащие:
Мы ездили на Армейские игры. Нам нужно было проложить мост длиной 40 метров. Мы участвовали на технике, которая это делает.
Есть специальный комплект машин, и мы были водителями этих комплектов.
Светлана Бабичева, мама военнослужищего:
В нашей семье никто не сомневался, что Богдан будет служить. Так оно и случилось. Все мужчины в нашем роду прошли воинскую службу, а наши прадедушки прошли Великую Отечественную войну.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Во всех сферах жизни солдат, сержант срочной службы, играет весомую роль. И наша главная задача – помимо получения воинской специальности, помимо того, чтобы он был обученным специалистом – воспитание патриота. Воспитание человека, который за свою страну и способен встать на ее защиту.
Двое из награжденных сегодня же отправились в запас. Остальные продолжат службу до весны. В ближайшее время в белорусской армии ожидают новое пополнение.