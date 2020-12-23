Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси. Он сохранится до католического Рождества

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти по всей стране 23 и 24 декабря пройдут дождь и мокрый снег.
Новости Беларуси. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти по всей стране 23 и 24 декабря пройдут дождь и мокрый снег.
Ночью и утром возможен слабый туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Сложные погодные условия сохранятся вплоть до католического Рождества.
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