Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на неделю с 21 по 27 декабря

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 декабря почитается память Анны Зимней. Если на Анну лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней – к пасмурному и теплому Новому году, рассказали в программе «Плюс-минус».

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 декабря – день Мины, Ермогена и Евграфа. В старину верили, что если в этот день идет дождь, то и вся весна будет такой же дождливой. О дальнейшей погоде судили по зайцам: если они приходили в сад, то зима обещала быть суровой.