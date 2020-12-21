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Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на неделю с 21 по 27 декабря

21 декабря 2020 11:25
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 декабря почитается память Анны Зимней. Если на Анну лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней – к пасмурному и теплому Новому году, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 декабря – день Мины, Ермогена и Евграфа. В старину верили, что если в этот день идет дождь, то и вся весна будет такой же дождливой. О дальнейшей погоде судили по зайцам: если они приходили в сад, то зима обещала быть суровой.  

Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на неделю с 21 по 27 декабря-1

24 декабря почитается память Данилы и Никона. В этот день наши предки обращали внимание на солнце. Если оно с отсветами по бокам – быть морозам.  

# Погода # калейдоскоп # Юлия Самусенко # Фотофакт

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