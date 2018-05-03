Жвачка под столами и подсохшая колбаса в холодильнике: журналист и юрист сходили в бобруйское кафе и нашли 10 нарушений

Новости Беларуси. За 16 лет работы программа «Добро пожаловаться» сделала немало добра. В большинстве своем герои программы живут в столице и ее окрестностях, но за помощью обращаются со всех уголков Беларуси. Обманутые и обиженные, растерянные и разочарованные. В последнее время нас настойчиво звали в Бобруйск. Уверяя, что такого, с чем вынуждены сталкиваться бобруйчане ежедневно, мы ещё не видели.

Своими потребительскими приключениями итальянца в Бобруйске делится Денис Казенников. Молодой человек негодует.

Денис Казенников, житель г. Бобруйск:

Я сам из Бобруйска, но жил 3 года в Италии, и, вернувшись, у меня возникает только один вопрос (говорит по-итальянски):что здесь происходит? На мои замечания мне хамят. Просроченную продукцию менять не хотят. Я обращаюсь в вашу программу, чтобы вы, может, хоть как-то повлияли на эти проблемы. Возможно, молодой человек слегка сгущает краски? Ведь, чтобы кафе заработало, нужно собрать килограммы бумаг – от химического анализа воды до копии договора на стирку спецодежды. В работе нужно следовать требованиям различных СанПиНов, в которых прописано даже то, при какой температуре нужно мыть посуду и на какую высоту облицовывать стены на кухне плиткой. Отправляемся в первое попавшееся нам на пути кафе. Как пишет корреспондент местной газеты: «Стилизованное заведение славится уютной атмосферой и лучшей пиццей в городе». Мнению противоречат отзывы в сети посетителей: Анна:

Просто ОТВРАТИТЕЛЬНО! Елена Нестерук:

Не рекомендую. Сервиса никакого. Обслуживающий персонал не на своем месте. Никогда не писала негативных отзывов, но данная ситуация просто край...

Mikola:

Воняет, одежда пропахла за 5 минут, пока выпил чашку чая.

Завидя камеру СТВ, официанты бегут, сломя голову, подметать дорожки, а в дамскую комнату спешно несут туалетную бумагу. Заходим внутрь: об униформе, судя по всему, здесь ничего не слышали. Всё достаточно мило, приносят меню. Похоже, это ещё и подставка под горячее.

Список блюд и цены никем не утверждены, стоимость определенных позиций перечеркнута ручкой и исправлена в большую сторону. Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае в меню кафе отсутствует подпись лица, уполномоченного продавцом, а также срок действия данного меню, за что предусмотрено административное взыскание в размере до 10 БВ. Исправления в меню не допускаются.

Поинтересовались у приезжих из Минска посетителей, что для них главное в работе кафе. Посетители кафе:

Если в кафе будет грязно, мы просто сюда больше не придем.

Проверяем заведение на чистоту. Увы. Жевательной резинки под столами в изобилии, на полах грязь.

Директор кафе в г. Бобруйске:

Испанцы идут только к нам! Им нравятся наши пиццы, им нравятся наши блюда, им нравятся девочки. Они мне все время задавали вопрос: А Президент у вас был? А чего вы его не пригласите?

Из чего же готовится лучшая пицца в Бобруйске? К глубочайшему удивлению, нас спокойно ведут на кухню. В верхней одежде и уличной обуви. Управляющая сделала это совершенно напрасно.

Ольга Пискарева, корреспондент СТВ:

У Вас и повара без спецодежды работают? Где их головные уборы? А если волос попадет в еду? Это ведь нарушение. Дарина Гулюта: Нахождение работников организации общественного питания на рабочих местах без спецодежды является нарушением санитарных норм и правил, за что предусмотрена административная ответственность в размере от 200 до 500 БВ. Открыв откровенно грязный холодильник, нам демонстрируют продукты на вид не первой свежести. Обветренные сосиски, рядом грибы, подсохшая колбаса, рядом нарезанное сырое мясо курицы, а в банке с оливками плавает нечто. Управляющая без перчаток бросается это нечто вылавливать прямо на наших глазах. Всё это – будущая начинка для Вашей пиццы! Ольга Пискарева:

Всё открыто, без маркировки, без пленки. Дарина Гулюта: В данном случае можно говорить о нарушении правил товарного соседства. За данное нарушение предусмотрено административная ответственность в размере от 200 до 500 базовых величин. Задаем вопрос по поводу уборки на кухне и в зале кафе. Директор кафе:

Если пошли люди, конечно, им не до уборки. И то, что у нас там будет график висеть по часам, мы это не делаем. Дарина Гулюта:

Все помещения кафе должны содержаться в чистоте. Уборка должна происходить по мере загрязнения, но не реже одного раза в день. За нарушение данного пункта предусмотрена ответственность на юридическое лицо до 500 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 200 БВ.

Всего нами было зафиксировано более десятка нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, прав потребителей и правил торговли.

Письмо ласточкой отправилось в Бобруйский исполнительный комитет, которое поможет инициировать внеплановую проверку. О реакции соответствующих органов на откровенный беспредел в сфере торговли и услуг мы непременно расскажем чуть позже.

Кстати, пару недель назад героиней программы была как раз продавец из Бобруйска с атрофированным чувством уважения к покупателям. Покупатель попросил убрать просроченные тортики. Книгу замечаний и предложений молодому человеку не предоставили.Сообщили об акции вежливости в соответствующие органы, реакция была мгновенной.