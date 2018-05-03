«Ничего свежего нету. Так противно!»: Бобруйск жалуется на просрочку в магазинах – СТВ разбирается

Новости Беларуси. Бобруйск – самый большой город в стране, который не является областным центром. Население более 180 тысяч человек. Какими проблемами живут бобруйчане, узнаем в программе «Добро пожаловаться». Анна Стельмах, жительница г. Бобруйска:

Ничего свежего нету. И молоко кислое, прокисшее. И вот икру брала, прокисшая. По акции была 87-89 рублей, не такие и маленькие деньги. Но взяли и выбросили. Так противно!!! Были одни кишки. А деньги не вернули мне. Корреспондент СТВ решила пройтись по залу того самого магазина под видом покупателя – нарушений масса. Пригласили администратора.

Ольга Пискарева, корреспондент СТВ:

Светлана Алевтиновна, какая температура в магазине?

Светлана Алевтиновна, заведующая магазином:

Сегодня на улице холодно, в торговом зале в районе 12-15 градусов.

Ольга Пискарева:

Вот на упаковке моркови написано: хранить при температуре от 0 до +8. Срок годности 30 суток. У Вас нарушения по условиям хранения. Согласны?

Дарина Гулюта, юрист: Ненадлежащее хранение и реализация товаров является нарушением правил торговли и влечет наложение административного взыскания до 10 базовых величин.

Ольга Пискарева:

А что с морковью будет, её уберут?

Светлана Алевтиновна:

Да. Ольга Пискарева:

Давайте дальше. Вот фрукты – гнилые все. Светлана Алевтиновна:

Ой, нет. Это, конечно, нельзя так. Ольга Пискарева:

На них еще ценники наклеили. Уберем?

Ольга Пискарева:

Да. Я всё поняла.

Дарина Гулюта:

Реализация товаров ненадлежащего качества является нарушением правил торговли и влечёт за собой наложение административного взыскания.