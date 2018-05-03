«Ничего свежего нету. Так противно!»: Бобруйск жалуется на просрочку в магазинах – СТВ разбирается
Новости Беларуси. Бобруйск – самый большой город в стране, который не является областным центром. Население более 180 тысяч человек. Какими проблемами живут бобруйчане, узнаем в программе «Добро пожаловаться».
Анна Стельмах, жительница г. Бобруйска:
Ничего свежего нету. И молоко кислое, прокисшее. И вот икру брала, прокисшая. По акции была 87-89 рублей, не такие и маленькие деньги. Но взяли и выбросили. Так противно!!! Были одни кишки. А деньги не вернули мне.
Корреспондент СТВ решила пройтись по залу того самого магазина под видом покупателя – нарушений масса. Пригласили администратора.
Ольга Пискарева, корреспондент СТВ:
Светлана Алевтиновна, какая температура в магазине?
Светлана Алевтиновна, заведующая магазином:
Сегодня на улице холодно, в торговом зале в районе 12-15 градусов.
Ольга Пискарева:
Вот на упаковке моркови написано: хранить при температуре от 0 до +8. Срок годности 30 суток. У Вас нарушения по условиям хранения. Согласны?
Дарина Гулюта, юрист:
Ненадлежащее хранение и реализация товаров является нарушением правил торговли и влечет наложение административного взыскания до 10 базовых величин.
Ольга Пискарева:
А что с морковью будет, её уберут?
Светлана Алевтиновна:
Да.
Ольга Пискарева:
Давайте дальше. Вот фрукты – гнилые все.
Светлана Алевтиновна:
Ой, нет. Это, конечно, нельзя так.
Ольга Пискарева:
На них еще ценники наклеили. Уберем?
Ольга Пискарева:
Да. Я всё поняла.
Дарина Гулюта:
Реализация товаров ненадлежащего качества является нарушением правил торговли и влечёт за собой наложение административного взыскания.
Ольга Пискарева:
Сухофрукты тоже, посмотрите: они же не должны быть открыты. Там – мармелад, здесь – печенье. Что-то из них закрыто, как положено. Вот то, что мы видим. Человек пройдет, чихнет, и это все попадает в еду. А потом купит кто-нибудь своему ребенку это печенье. В дальнейшем это будет контролироваться?
Светлана Алевтиновна:
Конечно, проконтролируем! Да, это мое упущение.
Дальше идем в мясной отдел.
Ольга Пискарева:
Фарш. По правилам, металлическая ложка не должна находиться в мясном продукте.
Дарина Гулюта:
Нахождение в фарше металлической ложки является нарушением санитарных норм и правил и влечет за собой наложение административного взыскания до 30 базовых величин.
Светлана Алевтиновна:
45 раз на дне это все проговаривается, все описывается. Если человек не понимает, тогда будем принимать кардинальные меры.
Выявленные нарушения могут не только испортить покупателю его настроение, но и подорвать здоровье. Здесь не стесняются предлагать гнилые морковь и бананы, в фарше спокойно окисляется металлическая ложка. Да и кто, проходя мимо, чихал и кашлял на неприкрытые кондитерские изделия, которые чаще всего покупают детям, сегодня вам вряд ли ответят. И за это придется выложить денежки на кассе.