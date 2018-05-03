Стоит подумать, годятся ли результаты тестирования прошлого года для участия в конкурсе. Юрий Миксюк о ЦТ

Новости Беларуси. В Беларуси с регистрации на централизованное тестирование началась вступительная компания в ВУЗы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испытания начнутся 12 июня с теста по белорусскому языку.

Завершатся они проверкой знаний по всемирной истории 2 июля.

В первый день регистрации на ЦТ ажиотажа в пунктах приема документов не наблюдалось. Это объясняется тем, что времени у абитуриентов достаточно, ведь прием заявлений продлится до 1 июня. Однако откладывать первый визит в приемную комиссию все же не стоит.