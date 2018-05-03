Стоит подумать, годятся ли результаты тестирования прошлого года для участия в конкурсе. Юрий Миксюк о ЦТ
Новости Беларуси. В Беларуси с регистрации на централизованное тестирование началась вступительная компания в ВУЗы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испытания начнутся 12 июня с теста по белорусскому языку.
Завершатся они проверкой знаний по всемирной истории 2 июля.
В первый день регистрации на ЦТ ажиотажа в пунктах приема документов не наблюдалось. Это объясняется тем, что времени у абитуриентов достаточно, ведь прием заявлений продлится до 1 июня. Однако откладывать первый визит в приемную комиссию все же не стоит.
Анастасия Громадко, абитуриент:
Большое количество людей будет идти потом, и я боюсь, что забуду и в последний день не будет мест нигде. А поступить сюда хочется и очень хочется здесь сдавать, потому что я хожу на курсы, и стены уже родные стали.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Я бы порекомендовал абитуриентам, которые имеют на руках сертификаты централизованного тестирования прошлого года, посмотреть свои баллы и подумать, годятся ли они для того, чтобы участвовать в конкурсе.
Напомним, что абитуриенты могут пройти ЦТ не более чем по четырем предметам. Стоимость участия по каждому – около 2,5 рублей. А срок действия сертификатов – 2 года.