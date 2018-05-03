XXII Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске 3 мая

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 3 мая, откроется XXII специализированная выставка «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течении трех дней на ней будет представлено около четырехсот средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Турции, Китая и других стран. По традиции, пройдут презентации, автограф-сессии, мастер-классы.

Участие в открытии выставки также примут представители китайских СМИ, которые в эти дни находятся в Беларуси в рамках пресс-тура.