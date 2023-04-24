Журналисты снимают быстрее и дешевле, чем «Беларусьфильм». Вот что на это ответил гендиректор студии

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

Президент, выступая на Послании, сказал одну вещь не о кино, а о науке и экономике. Наука должна быть заказчиком того, что производится. Давайте возьмем и перенесем это в кино, ведь государство должно быть заказчиком того, что есть. Я вчера смотрел трейлер фильма про «Прекрасное далеко», россияне сняли «Сто лет тому вперед». Почему нам не переснять то, что мы сделали? Хотя бы чтобы еще раз напомнить, что мы умеем.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Следите за новостями. Мы 27 апреля запускаем производство фильма «Черный замок Ольшанский» по Короткевичу. Очень серьезный, большой, дорогой проект. Огромное количество съемок, локаций. Алена Сырова, СТВ:

Не хватает рекламы, пиара. Владимир Карачевский:

Я считаю, что не только киностудия виновата. Я прошу, чтобы телевидение тоже больше внимания уделяло белорусскому кино. Я понимаю, что вы производите свои фильмы документальные, вы не знаете, что когда мы предлагаем взять наше документальное кино, то мне отвечают: не-не-не, мы уже сняли на эту тему, нас не интересует, это не наш формат. А мы же снимаем качественное документальное кино. Сейчас сняли замечательный фильм «Кирилл» про Ивана Миско. Я предлагаю, чтобы СТВ показало с хорошим пиаром этот фильм. Кирилл Казаков:

Нынче команды телевизионных документалистов снимают быстрее и дешевле. Сбросить тему, особенно людям, которые делают новости, они же просто любую тему сделают быстрее и дешевле. Вот в чем проблема. Может, предлагать чуть дешевле либо привлекать телеканалы для продакшена? Владимир Карачевский:

Я постараюсь ответить на ваш вопрос. Не так давно я пересекался с руководителем телеканала. Мы договорились, что по документалистике постараемся делать так, чтобы мы снимали те фильмы, которые вы будете забирать в эфир. Есть отличия телевизионного кино от документального классического. Потому что это немножко разные форматы. У вас репортажи, информация, а у нас идут художественные образы, наблюдения. Разный даже темпоритм этих фильмов. Вы постоянно работаете в информационном пространстве. У вас сиюминутное, вы должны успеть сейчас. Дело не в стоимости фильмов, просто кино разное.