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Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?

05 мая 2019 18:39
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Новости Беларуси. Начало мая – время череды профессиональных журналистских праздников. 5 мая – День печати, 7 мая – День работников радио, телевидения и связи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Мне посчастливилось поработать и в печатных, и в аудиовизуальных СМИ. Поэтому смело могу заявить: нет профессии увлекательнее, чем журналист. А в телевидении и вовсе есть что-то волшебное. Щелк! Магия телевидения как она есть. Мы побывали на выставке «СМИ в Беларуси». Знаете, не первый раз здесь работала, и поймала себя на мысли:

для кого же этот праздник больший: для зрителей, слушателей читателей или для нас – журналистов? 

Приятно видеть лица наших самых преданных почитателей, которые, кажется, не пропускают ни одну презентацию. И нет лучшей площадки для встреч с коллегами. Здесь мы улыбаемся, обнимаемся, делимся новостями и впечатлениями. Здесь мы говорим на профессиональные темы.

Во время «Большого разговора с Президентом» глава государства поддержал идею проведения масштабного журналистского мероприятия, где мы могли бы поговорить не с экранов телевизоров, не со страниц газет, не в соцсетях, не в кулуарах – глаза в глаза.

Как раз выставка «СМИ в Беларуси» как можно лучше располагает к такому разговору.

Состоится он или нет – покажет время. Ну а пока что есть, то есть. И о том, что есть – в репортаже Яны Шипко.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-1

Каждый стенд привлекает внимание. Как и в настоящем медиапространстве, чтобы заманить аудиторию, нужно позаботится о ярком наряде.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-4

Развлекательные программы, квесты и герои, которые будто только сошли со страниц публикаций. Кстати, профильные издания также пользуются спросом. На Белорусской АЭС свою газету решили издавать не профессиональные журналисты, а сами инженеры. Новостей так много, что нельзя не поделиться. Задумываются о том, чтобы увеличивать тираж.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-7

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-9

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-11

Екатерина Пылинская, инженер Белорусской атомной электростанции:
Мы решили, что должно быть что-то, что покажет жизнь внутри предприятия. Было бы желание, можно научится всему. Научится верстке или научится выбирать статьи.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-14

Для зрителей, читателей и подписчиков (кстати, впервые на выставке и сетевые СМИ) эта площадка – возможность в реальности увидеть любимых ведущих и узнать, как создается продукт журналистского творчества.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-17

Для самих участников медиарынка это не только информационный повод, но и место встречи. Такой интерактив с потребителем информации позволяет ответить чуть ли не на главный вопрос – чего ожидает аудитория.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-20

Яна Шипко, корреспондент:
Думаю, вы точно знаете, как приготовить вкусно новости.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-23

Сергей Милюхин, журналист:
Конечно. Для этого нужно брать только правильные новости, только свежие продукты и интересные факты. Никогда не пользоваться желтыми приправами и быть искренними перед читателями.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-26

Пока коллеги искренне приветствовали гостей на своей закулисной кухне, у Татьяны Бородкиной получилось свою рубрику телепортировать на выставку. Со своими дочерьми каждое утро в эфире СТВ она показывает примеры вкусных и полезных завтраков.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-29

Только тут готовили те, кто обычно по другую сторону экрана.

Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

«Столичное телевидение» ближе познакомило зрителя с обновленным форматом программ, которые давно стали визитной карточкой. Например, «Минск и минчане» рассказали о новых проектах – таких, как «Тайны Беларуси» – и раскрыли тайны, которые обычно остаются за кадром.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-32

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-34

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-36

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-38

Почувствовать, что такое магия телевидения и побывать за пультом режиссера. В дни выставки можно было не пугаясь кнопки On air заглянуть в новую передвижную телевизионную станцию.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-41

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-43

Яна Шипко:
Эфир «с колес» – это ли не главный тренд современной журналистики? Чем быстрее, тем лучше. Вот такая ультросовременная ПТС – техническая новинка телеканала СТВ. С помощью 14 телевизионных камер здесь получают готовый телепродукт, который вы в ту же минуту видите на своих экранах.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-46

Такая техника не только бросает вызов профессионализму команды, но и открывает космические возможности.

Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

Украсить картинку повторением, сделать графику и положить титры – все здесь и сейчас.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-49

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-51

С помощью этой ПТС возможно выйти в эфир из любой точки Беларуси и даже мира, чтобы обеспечить трансляцию самых значимых спортивных соревнований, концертов или государственных церемоний.

Телеканал СТВ на выставке «СМИ в Беларуси» презентовал новостные программы. Самые яркие события первого дня форума

Автостопом по коммуникациям, иначе говоря по основным тематическим коридорам пиарщиков, проехались участники форума. Впервые День пиара помог сделать выставку более профессионально ориентированной и полезной в соответствии с современными трендами.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-54

Коллеги из ярославского телевидения посетили наш стенд, чтобы поделиться опытом.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-57

Ответственные за утренний эфир в Минск приехали без тяжелого технического богажа. Наглядный пример, как может работать современный журналист.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-60

Сергей Муканов, генеральный продюсер телеканала «360 Ярославль» (Россия):
Сейчас такая камера позволяет снимать в 4К. Видео, которые мы на нее снимаем, зачастую размещаем в наших сюжетах.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-63

И пока теоретики спорят о профессиональной терминологии – журналистика или блогерство – импровизированный международный теледуэт становится ближе к зрителям с их современными привычками. Главное в погоне за пальмой первенства за эксклюзивом не забывать о достоверности.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-66

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Надо привлекать молодежь к средствам массовой информации. СМИ должны влюблять в себя, они должны завоевывать, и, что очень важно, удерживать свою аудиторию. В первую очередь – молодежную аудиторию.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-69

75 мгновений глазами фронтовых фотокорреспондентов. В год 75-летия освобождения Беларуси БелТА подготовила архивные снимки, каждый из которых мог стоить фотографу жизни.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-72

Эта тема вместе со вторыми Европейскими играми и уникальностью малой родины – центральная на выставке в 2019 году. Региональные СМИ на своих стендах воплотили и традиции, и особенности своих уголков страны.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-75

Ушачская газета «Патриот» – потомок партизанской прессы.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-78

Дмитрий Романовский, редактор газеты «Патриот»:
С помощью этих букв партизаны выкладывали определенный макет, то есть страницы. Потом они крепились специальными зажимами, прокатывались красками. И печатались таким образом листовки – с помощью этих наборных букв.

Партизаны в землянках издавали свою газету, а ее читателями поневоле оказывались даже оккупанты.

Дмитрий Романовский:
Листовки привязывались к воздушному змею. Змей подымался на территорию в том числе оккупированную немцами. Была сложная система замка, который можно было отключить только с земли. Листовки рассыпались. Немцы вначале даже думали, что у партизан есть своя авиация. Они не могли понять, откуда берутся листовки с неба.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-81

Сейчас в борьбе за аудиторию в арсенале журналистов куда более продвинутых средства. Даже военной журналистике образность обеспечит добавленая ​​реальность.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-84

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-86

Андрей Соболевский, начальник военного информационного агентства «Воин»:
С любого мобильного телефона, с планшета мы наводим на снимок, и картинка оживает. Читатель окунается в гущу событий. Он может побывать на полигоне, где стреляют танки либо артиллерия. Также может оказаться в кабине летящего самолета или вертолета. Это очень интересно.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-89

В 2020 году организаторы крупнейшего медиафорума страны обещают изменить формат. Видимо, не без помощи будущих звезд журналистики.

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-92

Заключительный день выставки – традиционно детский. И пока юные таланты находились в творческом поиске и пытались с помощью профи сделать свои первые материалы, участники нашего телепроекта обратились к живой классике...

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-95

Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?-97

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Екатерина Пылинская # Сергей Милюхин # Сергей Муканов # Павел Легкий # Дмитрий Романовский # Андрей Соболевски # Яна Шипко # Фотофакт

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