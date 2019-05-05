Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?

Новости Беларуси. Начало мая – время череды профессиональных журналистских праздников. 5 мая – День печати, 7 мая – День работников радио, телевидения и связи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Мне посчастливилось поработать и в печатных, и в аудиовизуальных СМИ. Поэтому смело могу заявить: нет профессии увлекательнее, чем журналист. А в телевидении и вовсе есть что-то волшебное. Щелк! Магия телевидения как она есть. Мы побывали на выставке «СМИ в Беларуси». Знаете, не первый раз здесь работала, и поймала себя на мысли: для кого же этот праздник больший: для зрителей, слушателей читателей или для нас – журналистов? Приятно видеть лица наших самых преданных почитателей, которые, кажется, не пропускают ни одну презентацию. И нет лучшей площадки для встреч с коллегами. Здесь мы улыбаемся, обнимаемся, делимся новостями и впечатлениями. Здесь мы говорим на профессиональные темы. Во время «Большого разговора с Президентом» глава государства поддержал идею проведения масштабного журналистского мероприятия, где мы могли бы поговорить не с экранов телевизоров, не со страниц газет, не в соцсетях, не в кулуарах – глаза в глаза. Как раз выставка «СМИ в Беларуси» как можно лучше располагает к такому разговору. Состоится он или нет – покажет время. Ну а пока что есть, то есть. И о том, что есть – в репортаже Яны Шипко.

Каждый стенд привлекает внимание. Как и в настоящем медиапространстве, чтобы заманить аудиторию, нужно позаботится о ярком наряде.

Развлекательные программы, квесты и герои, которые будто только сошли со страниц публикаций. Кстати, профильные издания также пользуются спросом. На Белорусской АЭС свою газету решили издавать не профессиональные журналисты, а сами инженеры. Новостей так много, что нельзя не поделиться. Задумываются о том, чтобы увеличивать тираж.

Екатерина Пылинская, инженер Белорусской атомной электростанции:

Мы решили, что должно быть что-то, что покажет жизнь внутри предприятия. Было бы желание, можно научится всему. Научится верстке или научится выбирать статьи.

Для зрителей, читателей и подписчиков (кстати, впервые на выставке и сетевые СМИ) эта площадка – возможность в реальности увидеть любимых ведущих и узнать, как создается продукт журналистского творчества.

Для самих участников медиарынка это не только информационный повод, но и место встречи. Такой интерактив с потребителем информации позволяет ответить чуть ли не на главный вопрос – чего ожидает аудитория.

Яна Шипко, корреспондент:

Думаю, вы точно знаете, как приготовить вкусно новости.

Сергей Милюхин, журналист:

Конечно. Для этого нужно брать только правильные новости, только свежие продукты и интересные факты. Никогда не пользоваться желтыми приправами и быть искренними перед читателями.

Пока коллеги искренне приветствовали гостей на своей закулисной кухне, у Татьяны Бородкиной получилось свою рубрику телепортировать на выставку. Со своими дочерьми каждое утро в эфире СТВ она показывает примеры вкусных и полезных завтраков.

Только тут готовили те, кто обычно по другую сторону экрана. Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси» «Столичное телевидение» ближе познакомило зрителя с обновленным форматом программ, которые давно стали визитной карточкой. Например, «Минск и минчане» рассказали о новых проектах – таких, как «Тайны Беларуси» – и раскрыли тайны, которые обычно остаются за кадром.

Почувствовать, что такое магия телевидения и побывать за пультом режиссера. В дни выставки можно было не пугаясь кнопки On air заглянуть в новую передвижную телевизионную станцию.

Яна Шипко:

Эфир «с колес» – это ли не главный тренд современной журналистики? Чем быстрее, тем лучше. Вот такая ультросовременная ПТС – техническая новинка телеканала СТВ. С помощью 14 телевизионных камер здесь получают готовый телепродукт, который вы в ту же минуту видите на своих экранах.

Такая техника не только бросает вызов профессионализму команды, но и открывает космические возможности. Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ Украсить картинку повторением, сделать графику и положить титры – все здесь и сейчас.

С помощью этой ПТС возможно выйти в эфир из любой точки Беларуси и даже мира, чтобы обеспечить трансляцию самых значимых спортивных соревнований, концертов или государственных церемоний. Телеканал СТВ на выставке «СМИ в Беларуси» презентовал новостные программы. Самые яркие события первого дня форума Автостопом по коммуникациям, иначе говоря по основным тематическим коридорам пиарщиков, проехались участники форума. Впервые День пиара помог сделать выставку более профессионально ориентированной и полезной в соответствии с современными трендами.

Коллеги из ярославского телевидения посетили наш стенд, чтобы поделиться опытом.

Ответственные за утренний эфир в Минск приехали без тяжелого технического богажа. Наглядный пример, как может работать современный журналист.

Сергей Муканов, генеральный продюсер телеканала «360 Ярославль» (Россия):

Сейчас такая камера позволяет снимать в 4К. Видео, которые мы на нее снимаем, зачастую размещаем в наших сюжетах.

И пока теоретики спорят о профессиональной терминологии – журналистика или блогерство – импровизированный международный теледуэт становится ближе к зрителям с их современными привычками. Главное в погоне за пальмой первенства за эксклюзивом не забывать о достоверности.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Надо привлекать молодежь к средствам массовой информации. СМИ должны влюблять в себя, они должны завоевывать, и, что очень важно, удерживать свою аудиторию. В первую очередь – молодежную аудиторию.

75 мгновений глазами фронтовых фотокорреспондентов. В год 75-летия освобождения Беларуси БелТА подготовила архивные снимки, каждый из которых мог стоить фотографу жизни.

Эта тема вместе со вторыми Европейскими играми и уникальностью малой родины – центральная на выставке в 2019 году. Региональные СМИ на своих стендах воплотили и традиции, и особенности своих уголков страны.

Ушачская газета «Патриот» – потомок партизанской прессы.

Дмитрий Романовский, редактор газеты «Патриот»:

С помощью этих букв партизаны выкладывали определенный макет, то есть страницы. Потом они крепились специальными зажимами, прокатывались красками. И печатались таким образом листовки – с помощью этих наборных букв. Партизаны в землянках издавали свою газету, а ее читателями поневоле оказывались даже оккупанты. Дмитрий Романовский:

Листовки привязывались к воздушному змею. Змей подымался на территорию в том числе оккупированную немцами. Была сложная система замка, который можно было отключить только с земли. Листовки рассыпались. Немцы вначале даже думали, что у партизан есть своя авиация. Они не могли понять, откуда берутся листовки с неба.

Сейчас в борьбе за аудиторию в арсенале журналистов куда более продвинутых средства. Даже военной журналистике образность обеспечит добавленая ​​реальность.

Андрей Соболевский, начальник военного информационного агентства «Воин»:

С любого мобильного телефона, с планшета мы наводим на снимок, и картинка оживает. Читатель окунается в гущу событий. Он может побывать на полигоне, где стреляют танки либо артиллерия. Также может оказаться в кабине летящего самолета или вертолета. Это очень интересно.

В 2020 году организаторы крупнейшего медиафорума страны обещают изменить формат. Видимо, не без помощи будущих звезд журналистики.