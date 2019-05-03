Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. Национальный конкурс печатных изданий в 2019 году отметился серьезной конкуренцией – было подано 330 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики» статуэтка досталась журналу «Планета», а среди культурных проектов лучшим признан цикл публикаций «Правило глагола» газеты «7 дней». Среди победителей также газета «Звязда» и «Беларускі гістарычны часопіс».

Впервые в рамках выставки СМИ прошел День пиара. Участники дискуссионной площадки «Автостопом по коммуникациям» проехались по основным тематическим коридорам пиарщиков. Взаимодействие пресс-служб и СМИ, эффективная продажа рекламы и территориальный маркетинг.

Телеканал СТВ на выставке «СМИ в Беларуси» презентовал новостные программы. Самые яркие события первого дня форума

Пиарщики, журналисты и коммуникаторы обсудили различные технологии пиара и новейшие тренды в сфере коммуникаций. Особенно заинтересовал семинар региональную прессу. Между тем, участники выставки отмечают, что форум становится все более практико-ориентированным.