Победителей «Золотой литеры» назвали на выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. Национальный конкурс печатных изданий в 2019 году отметился серьезной конкуренцией – было подано 330 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный конкурс печатных изданий в 2019 году отметился серьезной конкуренцией – было подано 330 заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики» статуэтка досталась журналу «Планета», а среди культурных проектов лучшим признан цикл публикаций «Правило глагола» газеты «7 дней». Среди победителей также газета «Звязда» и «Беларускі гістарычны часопіс».
Впервые в рамках выставки СМИ прошел День пиара. Участники дискуссионной площадки «Автостопом по коммуникациям» проехались по основным тематическим коридорам пиарщиков. Взаимодействие пресс-служб и СМИ, эффективная продажа рекламы и территориальный маркетинг.
Телеканал СТВ на выставке «СМИ в Беларуси» презентовал новостные программы. Самые яркие события первого дня форума
Пиарщики, журналисты и коммуникаторы обсудили различные технологии пиара и новейшие тренды в сфере коммуникаций. Особенно заинтересовал семинар региональную прессу. Между тем, участники выставки отмечают, что форум становится все более практико-ориентированным.
Людмила Лазовик, управляющий директор коммуникационного агентства:
Коммуникационная стратегия нужна всем абсолютно. Это маленький проект, большой проект – не важно. Должно быть понимание целей и задач – что мы делаем, как мы идем из точки А в точку Б. Не забываем, что должна быть и идея, команда, должны быть коммуникационные инструменты, которые помогают реализовывать это. И, естественно, бюджет.
Насыщенная программа с презентацией новых проектов и викторинами ждала и посетителей стенда СТВ. Наши ведущие утренней программы делились со зрителями хорошим настроением, жители столицы могли побольше узнать об одной из любимых программ «Минск и минчане» в новом формате, а ведущая рубрики «Завтрак на троих» Татьяна Бородкина устроила кулинарный конкурс.
Татьяна Бородкина, телеведущая СТВ:
Это мое хобби – готовить, я обожаю это делать. Я это постоянно дома делаю. Спасибо телеканалу, который дал мне эту возможность, помимо того, что я готовлю дома, сейчас могу делаться своими рецептами со зрителями. Это же отлично, по-моему.
Главные темы форума в этом году – II Европейские игры, 75-летие освобождения Беларуси и уникальность малой родины. 4 мая экспозицию увидим глазами юных журналистов. Выставка завершится детским днем.