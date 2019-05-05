С интересными фактами, серьёзными рассказами, важными подробностями. Каким будет 9 Мая в эфире телеканала СТВ?

Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил к показу праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти», посвященный Великой Победе и 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабное музыкальное событие – микс популярных военных песен, произведений белорусских классиков и воспоминаний тех, кто видел войну своими глазами. Три десятка исполнителей, профессиональные танцевальные коллективы, балет. На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, ансамбль «Песняры», арт-группа «Беларусы» и многие другие артисты. Прозвучат известные и любимые песни, а также композиции, которые раньше никогда не звучали в эфире. Но праздничный концерт – далеко не единственное, чем СТВ порадует зрителей 9 мая. Начнет эфир специальный выпуск утренней программы в новом формате. На протяжении всего дня репортеры информационной службы представят праздничные сюжеты и прямые включения. Киногурманам также будет, что посмотреть. Подробности в видеоматериале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Для многих 9 Мая – это выходной и праздничное настроение. Для телевизионщиков – день съемок, монтажей и эфиров. Мы готовим для вас много всего – прямые включения с интересными подробностями с мест гуляний, новые тематические ролики, большой праздничный концерт – спойлер уже был, в сетке вещания для киноманов – новые фильмы. Что увидите в программе СТВ 9 мая? Давайте по порядку. Что остаётся за кадром? Телеканал СТВ показал, как проходят съёмки праздничного концерта к 9 Мая За кадром большого праздничного концерта СТВ масса любопытного. Как поют артисты на самом деле (конечно, шутка), как выглядят без грима и что вообще участники говорят друг про друга.

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Нет, ну какая конкуренция? Я же хитрая умная женщина. Я уступаю во всем мужчине. Тем более, Юра – человек достаточно опытный. И текста у него больше.

Последние штрихи на звездных головах, и пора выходить на сцену. С безудержной фантазией, не скрывая талант целиком входить в придуманные образы.

Нина Богданова, участница телевизионного «Беларусь помнит. Дорога памяти»:

Я сделала более трогательную акустическую версию под гитару. По-новому ее прожила. И несмотря на то, что это мужская история, я ее рассказала по-своему, по-женски. Прекрасно прошла запись. Нужно сказать, что невероятно слаженная команда работает. Очень красивая сцена. С душой танцует молодежь. Налегке, все налегке. Но, правда, не с первого раза я станцевала вальс. Не знаю, как он получился, но спела вальс я неплохо.

Пусть помнят о войне и наши внуки, и дети внуков. По долгой «дороге памяти» через знаковые места страны нас ведут они... В роли дедушки – именитый драматург и сын фронтовика Алексей Дударев, и в роли поколения – юный Ярослав Мещеряков.

Это не просто выступления, а прежде всего отражение эмоций. Они пилоты, солдаты и близкие тех, кто оказался на фронте. Поют про радость и грусть, надежду и отчаяние. И это больше, чем песни. Музыкальные истории звучат в параллель с реальными – о настоящих подвигах и судьбах, о том, что было на самом деле. И о том, что сегодня мы бережно храним.

Драйв на сцене представляет «творческий квартет» – группа Las Vegas и баянист Виталий Воронко. Такого вы еще не видели и не слышали. Даже вряд ли могли представить, что русская народная «Катюша» может выглядеть так…

На съемочной площадке – напряженная работа под руководством режиссера Агаты Мацко. Ни одна ошибка ни в выступлениях, ни в оформлении сцены не должна испортить общую картину двухчасовой программы.

На сцене балет, профессиональные танцевальные коллективы и более трех десятков артистов.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, участник телевизионного проекта «Беларусь помнит. Дорога памяти»:

Очень здорово, что СТВ проводит такое мероприятие, когда можно исполнять песни и взрослому исполнителю, и молодежи. И это такая традиция. Полезная, хорошая традиция. Я думаю, что это будет интересная программа, которую с удовольствием будут смотреть и ветераны, и молодежь.

Но масштабно о праздничном еще с самого утра. Вместе с будильником вас разбудит и специальный выпуск «Утро. Студия хорошего настроения». Просыпайтесь и смотрите.

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Начнут эфир со знаковых для Беларуси мест – мест освобождения, мест памяти. Они выехали в музей Победы – это уже культовое место для всех нас. Это будут встречи с ветеранами, они расскажут нам свои истории. Это и партизаны-подпольщики, это и участники операции «Багратион». Это участники и живые свидетели штурма Берлина, это и медсестры, которые спасали раненых, вытаскивали их с поля боя на своих хрупких женских плечах.

Победную летопись и страницы прошлого дополнят тематические ролики. В фокусе – видение талантливых и амбициозных режиссеров СТВ.

Это разные истории, истории-напоминания о тех, кто не выжил на войне, о суровых условиях и о, том, что сегодня мир – наша главная ценность.

Антон Жук, режиссер дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Во время войны детям не очень много нужно было для улыбки. Так родилась идея с платочком в моем ролике. Что солдат сидит в окопе и дарит ребенку в слезах зайчика, сделанного из платочка. И ребенок улыбается. Так я решил показать связь между поколениями. Снимали мы на «Линии Сталина» с пиротехниками. Там реальные взрывы, там не графика. Я своей работой доволен, максимально реализовал свою задумку.

А для тех, кто не привык отрываться от новостных эксклюзивов, работать будут те, кто видит больше остальных, – репортеры.

Практически без сна и отдыха, с утра и до позднего вечера о самом главном и важном в прямых включениях – это то, что сами журналисты по-честному и не скрывая называют очень большой импровизацией.

Ольга Коршун, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Прямое включение – это очень волнительно, конечно. Потому что не знаешь, что произойдет вот именно сейчас. Ты можешь сидеть в кабинете – за кадром – и писать классные тексты, делать суперские сюжеты. Но когда ты не можешь собраться, то на прямом включении ты не сможешь выдавить ни слова. Поэтому не знаю, кто как готовится. Я стараюсь быть максимально собранной. Накануне хорошо выспаться, хорошо выглядеть. Должна быть ясная голова. И в голове все должно быть ясно.

Ирина Мартьянова:

Наши журналисты будут выходить в прямой эфир практически изо всех точек Минска и не только. Мы будем на связи с нашими регионами. Конечно, для нас это большая работа. Но я думаю, что мы справимся. Потому что весь коллектив задействован и схема, по сути, нами отлажена. Мы готовы.

Утолим аппетиты и киногруманов. В сетке вещания две премьеры. Наверняка первую уже успели посмотреть: военно-драматический сериал Владимира Балкашинова «Фронт», где в центре сюжета разгар Второй мировой войны.

Главная героиня – ученая Катерина Штур – работает на немецкий концерн и не осознает всей опасности своих научных разработок.

А с 6 мая начнем показ 12-серийного исторического шпионского детектива Олега Фомина «Смерш».

Татьяна Стаселько, директор программной дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:

Это новая остросюжетная драма Олега Фомина. В главных ролях Алексей Макаров, Владислав Катлярский, Олег Фомин. Это три новеллы по четыре серии в каждой. Будет в равной степени интересен зрителям разных возрастных групп. У сериала сильная сценарная основа и нелинейные повороты сюжета. А 9 Мая у нас будет сборка советских фильмов военных и российских сериалов очень хороших и очень качественных.