Эксклюзивный спецзаказ. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ

Новости Беларуси. Техническое пополнение с суперсовременной начинкой. Новая передвижная телевизионная станция появилась в арсенале СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По эксклюзивному спецзаказу и за рекордные сроки ее создали в Литве. Восемь камер формата HD. В том числе беспроводная и две суперскоростные. Современный режиссерский пульт. А также – безупречная шумоизоляция.

Внутри комплекса предусмотрена и отдельная локация для звукорежиссера. Из новинок – рабочее место для режиссеров, ассистентов, которые выбирают лучшие моменты спортивного матча или песенного конкурса. Кто и как создавал этот проект? Смотрите здесь.

В комплекте к телеплатформе и сопровождающая ПТС машина. Она создана специально для того, чтобы без проблем перевозить камеры и все необходимое оборудование для трансляций. А также с комфортом доставлять на место съемок инженеров и режиссерскую бригаду.