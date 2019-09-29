Журналистка СТВ показала содержимое косметички

Новости Беларуси. Незаметно белорусскую косметику стали ценить сначала в странах-соседях, а теперь уже и далеко за рубежом. Потому что за историей успеха каждого отдельного предприятия стоят люди, которые делают свою работу и работа которых становится брендом страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алёна Сырова, корреспондент:
Если заглянуть в косметичку рядовой белоруски, например, мою, можно обнаружить необходимый минимум – тон, помада, тушь – белорусского производства. Этот набор будет стоить едва ли более 10 рублей.
Если обыватели голосуют рублем, выбирая то, что дешевле и доступнее, то профессионал голосуют за качество. На телевидении точно знают толк в секретах красоты: в нашей гримерной большинство продукции с пометкой «Сделано в Беларуси».
Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?