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Журналистка СТВ показала содержимое косметички

29 сентября 2019 16:53
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Новости Беларуси. Незаметно белорусскую косметику стали ценить сначала в странах-соседях, а теперь уже и далеко за рубежом. Потому что за историей успеха каждого отдельного предприятия стоят люди, которые делают свою работу и работа которых становится брендом страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналистка СТВ показала содержимое косметички-1

Алёна Сырова, корреспондент:
Если заглянуть в косметичку рядовой белоруски, например, мою, можно обнаружить необходимый минимум – тон, помада, тушь – белорусского производства. Этот набор будет стоить едва ли более 10 рублей.

Журналистка СТВ показала содержимое косметички-4

Если обыватели голосуют рублем, выбирая то, что дешевле и доступнее, то профессионал голосуют за качество. На телевидении точно знают толк в секретах красоты: в нашей гримерной большинство продукции с пометкой «Сделано в Беларуси».

Не уступая люксу. Её хвалят блогеры и визажисты, а как создают белорусскую косметику?

# Косметология # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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