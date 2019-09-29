Журналистка СТВ показала содержимое косметички

Новости Беларуси. Незаметно белорусскую косметику стали ценить сначала в странах-соседях, а теперь уже и далеко за рубежом. Потому что за историей успеха каждого отдельного предприятия стоят люди, которые делают свою работу и работа которых становится брендом страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.