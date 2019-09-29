«Помню, как получила четвёрку по истории искусства». Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о студенчестве

Юлия Огнева, СТВ: Хорошо помню, как на журфаке получила четверку по истории искусства. Преподаватель Людмила Петровна Саенкова – человек небезразличный, немало удивилась, когда, отвечая на вопрос об экспрессионизме, я сказала, что не видела в живописи ничего более ужасающего, чем картина Эдварда Мунка «Крик». И ни про какое там искусство как зеркало эпохи и отражение реальности я и слушать не хотела. Ужас и всё.

И Людмила Петровна ведь могла бы сказать: ок, это твое мнение, поставить пятерку и отпустить восвояси (в остальном ответ действительно был отличным). Но нет. Так было нельзя, взрослый человек это понимал. За четверку мне было обидно, я ее запомнила.

Но память вытеснила неприятное воспоминание. Лет на 15. Пока я не увидела выступление Греты Тунберг на саммите ООН по климату.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?