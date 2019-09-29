Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя
Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль объединяет около 250 крупных и средних организаций. На них работает свыше 192 тысяч человек.
Им в профессиональный праздник поздравления направил Президент.
Профессиональный праздник на площадке у Минского тракторного завода отметили турниром по скоростному маневрированию. Навыки вождения у пилотов здесь доведены до автоматизма.
Зрители наблюдали за крутыми виражами, разворотами на 360 градусов. Всё что происходило на арене, нельзя повторить на обычной дороге.