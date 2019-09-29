Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль объединяет около 250 крупных и средних организаций. На них работает свыше 192 тысяч человек. Им в профессиональный праздник поздравления направил Президент.

Профессиональный праздник на площадке у Минского тракторного завода отметили турниром по скоростному маневрированию. Навыки вождения у пилотов здесь доведены до автоматизма.