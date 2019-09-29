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Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

29 сентября 2019 11:57
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Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль объединяет около 250 крупных и средних организаций. На них работает свыше 192 тысяч человек.

Им в профессиональный праздник поздравления направил Президент.

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя-1

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя-3

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя-5

Профессиональный праздник на площадке у Минского тракторного завода отметили турниром по скоростному маневрированию. Навыки вождения у пилотов здесь доведены до автоматизма.

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя-8

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя-10

Зрители наблюдали за крутыми виражами, разворотами на 360 градусов. Всё что происходило на арене, нельзя повторить на обычной дороге.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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