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Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 сентября и 1 октября

29 сентября 2019 13:13
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 30 сентября и 1 октября из-за сильного ветра. 

Как сообщает Белгидромет, в понедельник в стране будет преобладать облачная погода. С вероятностью 90% пройдут дожи. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. 

Ветер будет южный и юго-западный 5-10 м/с, временами возможны порывы до 14 м/с, а на западной части Беларуси – до 15-20 м/с. 

Ночью столбик термометра опустится до +9... +12°C. Днём потеплеет в среднем до +15... +17°C, в Витебской области будет немного прохладнее – +13... +15°C, а в Брестской и Гомельской областях ожидается более тёплая погода – +17... +19°C. 

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю 

# Погода в Беларуси # общество

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