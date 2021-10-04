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«Этим делом мы занимались с первого часа». Кривошеев высказался о ситуации с «КП в Беларуси»

04 октября 2021 16:32
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Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов сделает дополнительную оценку публикациям, появившимся в СМИ после трагического случая с убийством сотрудника КГБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет в первую очередь о заголовке и статье в электронной версии «КП в Беларуси». Редакционная политика издания неоднократно становилась предметом обсуждения и довольно жарких дискуссий.

«Этим делом мы занимались с первого часа». Кривошеев высказался о ситуации с «КП в Беларуси»-1

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
В Союзе журналистов создан специальный комитет по защите журналистов, который задействуется в каждом таком случае. В него входят пресс-офицеры всех силовых органов Беларуси, члены и омбудсмен Союза журналистов, ряд депутатов и сенаторов, журналистов в недавнем прошлом. Поэтому этим делом мы занимались с первого часа, как только появилась информация о возможном задержании журналиста. Некоторое недоумение вызвала чрезвычайно острая реакция наших коллег в Российской Федерации.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

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