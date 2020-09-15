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Жозеп Боррель оговорился и назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

15 сентября 2020 14:28
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Новости Беларуси. Дипломат с геополитической дезориентацией, или оговорка по старому сценарию. Казус произошел на сессии Европарламента. 15 сентября глава внешнеполитической службы ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жозеп Боррель, правда, тут же поправился: «Извините! О чем я только думал?». Но эта ошибка, помимо улыбки, заставила задуматься, действительно ли видят разницу между странами якобы авторитетные представители европейской дипломатии. Напомним, ранее Боррель заявлял, что у Евросоюза нет намерения превратить Беларусь во вторую Украину.  

Жозеп Боррель оговорился и назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»-1

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности:
Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Украины.

# Европейский союз # общество # Жозеп Боррель # Александр Лукашенко # Фотофакт

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