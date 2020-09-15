Минобороны Беларуси: «Мы не исключаем использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы»

Новости Беларуси. Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне. Об этом говорится в статье начальника Департамента международного военного сотрудничества, опубликованной на сайте Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Воинов рассуждает над ситуацией, которая сложилась в стране не без помощи и активного участия ряда зарубежных стран. Чего только стоят высказывания отдельных польских военных экспертов о возможной силовой поддержке смены власти в Беларуси и нарушении территориальной целостности государства.
В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и других стран дестабилизации обстановки в Беларуси меняется и отношение к внешним факторам. И это логично. То, что раньше мы не считали угрозой, в нынешних обстоятельствах принимает совсем другое значение.
Более того, среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта.