Минобороны Беларуси: «Мы не исключаем использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы»

Новости Беларуси. Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне. Об этом говорится в статье начальника Департамента международного военного сотрудничества, опубликованной на сайте Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Воинов рассуждает над ситуацией, которая сложилась в стране не без помощи и активного участия ряда зарубежных стран. Чего только стоят высказывания отдельных польских военных экспертов о возможной силовой поддержке смены власти в Беларуси и нарушении территориальной целостности государства.

В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и других стран дестабилизации обстановки в Беларуси меняется и отношение к внешним факторам. И это логично. То, что раньше мы не считали угрозой, в нынешних обстоятельствах принимает совсем другое значение.