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Минобороны Беларуси: «Мы не исключаем использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы»

15 сентября 2020 12:29
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Новости Беларуси. Беларусь не исключает силового варианта реагирования на прямые военные угрозы извне. Об этом говорится в статье начальника Департамента международного военного сотрудничества, опубликованной на сайте Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минобороны Беларуси: «Мы не исключаем использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы»-1

Олег Воинов рассуждает над ситуацией, которая сложилась в стране не без помощи и активного участия ряда зарубежных стран. Чего только стоят высказывания отдельных польских военных экспертов о возможной силовой поддержке смены власти в Беларуси и нарушении территориальной целостности государства.

В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и других стран дестабилизации обстановки в Беларуси меняется и отношение к внешним факторам. И это логично. То, что раньше мы не считали угрозой, в нынешних обстоятельствах принимает совсем другое значение.  

Минобороны Беларуси: «Мы не исключаем использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы»-4

Более того, среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта.  

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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