«Пока это официальные новости». Сергей Шкруднев рассказал, зачем Фрунзенскому району Минска Тelegram-канал

Что касается Тelegram-каналов, совсем недавно и во Фрунзенском районе появился свой Тelegram-канал, который называется «ФРУНЗ-новости». Какого контента ждать? Чья это была идея?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:

Идея, соответственно, если Фрунзенского района, значит администрации Фрунзенского района. С какой целью создавался? Для того, чтобы те, которые сегодня участвуют в этой сети, могли тоже знать, какие новости происходят, не заходить, например, на сайт администрации или не искать по поисковику. А мы туда все значимые происходящие события – чем занимаемся, чем живем, чем будем жить – будем выставлять, публиковать, чтобы каждый гражданин наш знал, чем мы занимаемся.

Это будут больше официальные новости?

Сергей Шкруднев:

Пока это официальные новости идут, например, чем мы занимаемся в части организации тех же ярмарок, организация субботников, другие мероприятия, например, первое сентября, поздравим тех, кто идет в школу, иные мероприятия. Чем живет район – там все будет находиться. Возможно, перейдем и к каким-то официальным более-менее, документальным, что мы принимаем.

Наверное, тут главное не перегрузить какими-то официальными данными и цифрами?

Сергей Шкруднев:

Я тоже думаю об этом, поэтому в основном там будет опубликована вся наша жизнь текущая и на будущий период, чтобы было удобно.

Но мы сейчас с вами, как и все блогеры, должны сказать: не забудьте, подписывайтесь на Тelegram-канал «ФРУНЗ-новости» и будьте в курсе всего, что происходит во Фрунзенском районе.

Сергей Шкруднев:

Совершенно верно, я тоже поддержу.

Изменился ли как-то характер обращений граждан? Вы же по-прежнему принимаете и звонки, и личные приемы. Или людей волнуют все те же вопросы? Более житейские.