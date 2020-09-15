«Пока это официальные новости». Сергей Шкруднев рассказал, зачем Фрунзенскому району Минска Тelegram-канал

Новости Беларуси. Глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев рассказал, зачем Фрунзенскому району свой Тelegram-канал. Эту тему обсудили в программе «Большой город».
Новости Беларуси. Глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев рассказал, зачем Фрунзенскому району свой Тelegram-канал. Эту тему обсудили в программе «Большой город».
Что касается Тelegram-каналов, совсем недавно и во Фрунзенском районе появился свой Тelegram-канал, который называется «ФРУНЗ-новости». Какого контента ждать? Чья это была идея?
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:
Идея, соответственно, если Фрунзенского района, значит администрации Фрунзенского района. С какой целью создавался? Для того, чтобы те, которые сегодня участвуют в этой сети, могли тоже знать, какие новости происходят, не заходить, например, на сайт администрации или не искать по поисковику. А мы туда все значимые происходящие события – чем занимаемся, чем живем, чем будем жить – будем выставлять, публиковать, чтобы каждый гражданин наш знал, чем мы занимаемся.
Это будут больше официальные новости?
Сергей Шкруднев:
Пока это официальные новости идут, например, чем мы занимаемся в части организации тех же ярмарок, организация субботников, другие мероприятия, например, первое сентября, поздравим тех, кто идет в школу, иные мероприятия. Чем живет район – там все будет находиться. Возможно, перейдем и к каким-то официальным более-менее, документальным, что мы принимаем.
Наверное, тут главное не перегрузить какими-то официальными данными и цифрами?
Сергей Шкруднев:
Я тоже думаю об этом, поэтому в основном там будет опубликована вся наша жизнь текущая и на будущий период, чтобы было удобно.
Но мы сейчас с вами, как и все блогеры, должны сказать: не забудьте, подписывайтесь на Тelegram-канал «ФРУНЗ-новости» и будьте в курсе всего, что происходит во Фрунзенском районе.
Сергей Шкруднев:
Совершенно верно, я тоже поддержу.
Изменился ли как-то характер обращений граждан? Вы же по-прежнему принимаете и звонки, и личные приемы. Или людей волнуют все те же вопросы? Более житейские.
Сергей Шкруднев:
Людей, конечно, больше волнуют житейские вопросы. Сегодня Фрунзенский район – это спальный район, поэтому это благоустройство, это жилищная политика, это оказание услуг ЖКХ. Вот эти все вопросы, которые поднимаются жителями, прежде всего у нас на контроле, они находятся в постоянной и каждодневной работе всего аппарата администрации. И по этим вопросам наибольшее количество обращений. Что касается событий, которые происходят, то, да, имеют место обращения граждан наших о том, что все эти беспорядки достали, будем говорить так, сигналят автомобили. Был период, что жалобы были на сигналы, сейчас пошла новая эпопея, что вывешивают флаги бело-красно-белые: «нам это не нравится, примите меры».
То есть даже к вам обращаются с такими вопросами?
Сергей Шкруднев:
Совершенно верно. Мы же власть на местах.
Мы должны принять меры для того, чтобы интерес каждого был сегодня рассмотрен и учтен, поэтому работаем мы с населением и в данном направлении.
Если одному, например, нравится бело-красно-белый флаг, то это не говорит о том, что другим он будет нравится. Люди тоже обращаются, это отслеживается даже через интернет-ресурсы, когда под статьями определенными тоже каждый комментирует что-то, мы и эти моменты отслеживаем, всегда идем навстречу своим жителям и в рамках законодательства принимаем меры, которые сегодня мы можем принять.
Также в администрации Фрунзенского района принимают во внимание и заявления, которые поступают после акций протеста. Сотрудникам коммунальных служб приходится работать даже ночью (подробности здесь).