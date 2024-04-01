Жодинский политехнический колледж присоединился к проекту «Память поколений во имя будущего»

Стартовал Всебелорусский патриотический проект «Память поколений во имя будущего». Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси и направлен на сохранение исторической правды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Стартовал Всебелорусский патриотический проект «Память поколений во имя будущего». Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси и направлен на сохранение исторической правды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Масштабная программа включает в себя немало патриотических мероприятий. Ребята совместно с педагогами уже работают над тематическими информационными стендами, активно встречаются с участниками и очевидцами военных событий, собирают воспоминания.
Алексей Ереховец, учащийся Жодинского государственного политехнического колледжа:
Собираю информацию сейчас про своего дедушку, Ткаченко Николая Владимировича, который участвовал во Второй мировой войне. Он был машинистом, занимался перевозкой грузов, у него было большое количество орденов, но, к сожалению, никакой материальной памяти до наших времен уже не дошло.
Арина Турончик, преподаватель истории Жодинского государственного политехнического колледжа:
Данные мероприятия помогут лучше понять важность сохранения памяти об истории предков, их подвиге.
Продлится проект «Память поколений во имя будущего» до сентября. Победителей и призеров определят по результатам мероприятий.