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Жодинский политехнический колледж присоединился к проекту «Память поколений во имя будущего»

01 апреля 2024 17:24
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Стартовал Всебелорусский патриотический проект «Память поколений во имя будущего». Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси и направлен на сохранение исторической правды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жодинский политехнический колледж присоединился к проекту «Память поколений во имя будущего»-1

Масштабная программа включает в себя немало патриотических мероприятий. Ребята совместно с педагогами уже работают над тематическими информационными стендами, активно встречаются с участниками и очевидцами военных событий, собирают воспоминания.

Жодинский политехнический колледж присоединился к проекту «Память поколений во имя будущего»-4

Алексей Ереховец, учащийся Жодинского государственного политехнического колледжа:
Собираю информацию сейчас про своего дедушку, Ткаченко Николая Владимировича, который участвовал во Второй мировой войне. Он был машинистом, занимался перевозкой грузов, у него было большое количество орденов, но, к сожалению, никакой материальной памяти до наших времен уже не дошло.

Жодинский политехнический колледж присоединился к проекту «Память поколений во имя будущего»-7

Арина Турончик, преподаватель истории Жодинского государственного политехнического колледжа:
Данные мероприятия помогут лучше понять важность сохранения памяти об истории предков, их подвиге.

Продлится проект «Память поколений во имя будущего» до сентября. Победителей и призеров определят по результатам мероприятий.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области

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