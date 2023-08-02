ЖКХ, жильё и озеленение – с такими вопросами минчане чаще всего обращались к депутатам во время приёма

Прийти на прием можно было в любую районную администрацию без предварительной записи и независимо от места проживания. Народные избранники уделили внимание каждому обратившемуся. По традиции больше всего минчан интересует тема ЖКХ, жилищные вопросы и озеленение города. Также поднимались темы благоустройства, капремонта и обновления подъездов.

Алеся Громова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Очень хорошо, когда такие единые дни приема депутатов проводятся на базе администрации района. Мы имеем возможность тут же обратиться за помощью. Не писать какие-то запросы, письма, ждать какое-то количество времени, а обратиться по телефону. И уже сюда сегодня позвать начальника и жилполитики, и обращений граждан, и идеологии, если есть вопросы по их направлениям деятельности. Они подключаются, и мы уже сегодня начинаем решать эти вопросы.

Как показывает практика, такие встречи позволяют минчанам оперативно решать их проблемы. Единый день депутата в столице проходит традиционно в первую среду каждого месяца с 8:00 до 20:00.