Когда сотрудник МЧС становится настоящим спасателем? Ответил белорусский пожарный

Они спасают жизни, ликвидируют последствия стихийных бедствий, сражаются с огнем. Смелые и отважные, мужественные и сильные. Рискуя своей жизнью, они приходят на помощь. Сотрудники МЧС – в чем-то герои нашего времени. Пообщались со спасателями в программе «Центральный регион» на СТВ и узнали, каково находиться в гуще самых жарких событий и почему случайных людей в этой профессии не бывает.

Почти за 20 лет своей службы начальник дежурной смены Центра оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Игорь Иванский повидал многое. Пожары, аварии, катастрофы. Самой большой наградой считает счастливые глаза людей и слезы радости на лицах. Сегодня свою жизнь без МЧС не представляет. Ведь это не просто служба.

Игорь Иванский, начальник дежурной смены Центра оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

Наша служба и опасна, и трудна. Каждые сутки мы заступаем, не знаем, что нас ждет. Но мы всегда готовы прийти на помощь людям. В нашей работе необходимо обладать крепкой физической подготовкой и грамотностью, чтобы мы могли максимально использовать наше оборудование. Для этого необходимо знать его тактико-технические характеристики. Также необходимо заниматься спортом, чтобы быть выносливым, физически развитым. Мы сталкиваемся с различными ситуациями, в которых человеку необходимо работать на максимуме как умственно, так и физически. Необходимо максимально использовать технические возможности нашего снаряжения, а также свои физические возможности. Также это психологически трудно. В стрессовой ситуации необходимо совладать с собой, правильно выбрать решающее направление и действовать.

Рабочий график спасателей расписан буквально по минутам. Помимо регулярных выездов, есть еще плановые занятия в учебном классе, тренировки в тренажерном зале, учения на полигоне. Но если поступает звонок о том, что кому-то требуется помощь, все это отходит на второй план. Ведь на кону человеческая жизнь.

Игорь Сопот, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

Работники заступают на 24-часовое дежурство с 8 утра до 8 утра, несут свою службу в трехсменном режиме. Сутки отработали – двое дома. На каждое из подразделений, в соответствии с табелем боевого расчета, заступает определенное количество человек. Бывает такое, что за день ни одного выезда, а бывает, что выездов несколько. У каждой службы, каждого выезда есть своя сезонность. Вместе с тем даже, казалось бы, поисково-спасательная служба, которая ищет людей, как правило, в природных экосистемах, у нее есть сезонность, когда люди ходят в лес за грибами, ягодами. Но и зимой тоже ездим, ищем людей, деток. В летний период, как правило, выезжаем на ликвидацию лесных пожаров и поиск людей в природных экосистемах. Люди идут за грибами, ягодами, теряются, мы их ищем.

Сердцем пожарной части называют диспетчерскую. Именно сюда поступает вся информация о происшествиях. У спасателей есть считаные секунды, чтобы надеть экипировку, сесть в автомобиль и выехать на помощь.