Когда сотрудник МЧС становится настоящим спасателем? Ответил белорусский пожарный
Они спасают жизни, ликвидируют последствия стихийных бедствий, сражаются с огнем. Смелые и отважные, мужественные и сильные. Рискуя своей жизнью, они приходят на помощь. Сотрудники МЧС – в чем-то герои нашего времени. Пообщались со спасателями в программе «Центральный регион» на СТВ и узнали, каково находиться в гуще самых жарких событий и почему случайных людей в этой профессии не бывает.
Почти за 20 лет своей службы начальник дежурной смены Центра оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Игорь Иванский повидал многое. Пожары, аварии, катастрофы. Самой большой наградой считает счастливые глаза людей и слезы радости на лицах. Сегодня свою жизнь без МЧС не представляет. Ведь это не просто служба.
Игорь Иванский, начальник дежурной смены Центра оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:
Наша служба и опасна, и трудна. Каждые сутки мы заступаем, не знаем, что нас ждет. Но мы всегда готовы прийти на помощь людям. В нашей работе необходимо обладать крепкой физической подготовкой и грамотностью, чтобы мы могли максимально использовать наше оборудование. Для этого необходимо знать его тактико-технические характеристики. Также необходимо заниматься спортом, чтобы быть выносливым, физически развитым.
Мы сталкиваемся с различными ситуациями, в которых человеку необходимо работать на максимуме как умственно, так и физически. Необходимо максимально использовать технические возможности нашего снаряжения, а также свои физические возможности. Также это психологически трудно. В стрессовой ситуации необходимо совладать с собой, правильно выбрать решающее направление и действовать.
Рабочий график спасателей расписан буквально по минутам. Помимо регулярных выездов, есть еще плановые занятия в учебном классе, тренировки в тренажерном зале, учения на полигоне. Но если поступает звонок о том, что кому-то требуется помощь, все это отходит на второй план. Ведь на кону человеческая жизнь.
Игорь Сопот, начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:
Работники заступают на 24-часовое дежурство с 8 утра до 8 утра, несут свою службу в трехсменном режиме. Сутки отработали – двое дома. На каждое из подразделений, в соответствии с табелем боевого расчета, заступает определенное количество человек. Бывает такое, что за день ни одного выезда, а бывает, что выездов несколько. У каждой службы, каждого выезда есть своя сезонность.
Вместе с тем даже, казалось бы, поисково-спасательная служба, которая ищет людей, как правило, в природных экосистемах, у нее есть сезонность, когда люди ходят в лес за грибами, ягодами. Но и зимой тоже ездим, ищем людей, деток. В летний период, как правило, выезжаем на ликвидацию лесных пожаров и поиск людей в природных экосистемах. Люди идут за грибами, ягодами, теряются, мы их ищем.
Сердцем пожарной части называют диспетчерскую. Именно сюда поступает вся информация о происшествиях. У спасателей есть считаные секунды, чтобы надеть экипировку, сесть в автомобиль и выехать на помощь.
Игорь Сопот:
У каждого пожарного есть своя история, когда было страшно. Вместе с тем страх отступает в сторону, когда понимаешь, что необходимо оказать кому-то помощь. У каждого пожарного свой случай. Этих случаев достаточно – практически на каждом боевом дежурстве, когда приходится куда-то выезжать. Нет одинаковых пожаров, каждый пожар по-своему сложен, опасен, несет скрытую опасность.
Естественно, помнится первый случай, первый пожар. Это случилось в 2003 году в командно-инженерном институте. Этот пожар не забудется никогда, хотя он был не самый сложный, но самый памятный. Если можно сказать, самый любимый. После того как ты потушил первый пожар, ты можешь считаться настоящим пожарным-спасателем.
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