Будут дежурить сотрудники милиции, спасатели и сапёры. Кто и как обеспечит безопасность во время II Игр стран СНГ?

Новости Беларуси. Десятки сотрудников милиции на каждом объекте: безопасность на время II Игр СНГ будет усилена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под контроль возьмут все задействованные площадки.
Новости Беларуси. Десятки сотрудников милиции на каждом объекте: безопасность на время II Игр СНГ будет усилена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под контроль возьмут все задействованные площадки.
На дорогах возле гостиниц и стадионов организуют круглосуточное патрулирование. На местах спортивных состязаний будут дежурить сотрудники милиции, а также спасатели и саперы. Попасть в центр событий болельщики смогут только после досмотра – того требуют нормы соблюдения безопасности. Всего планируют оборудовать 59 контрольно-пропускных пунктов.
Что касается боевой готовности подразделений МЧС, гарнизоны 11-ти городов, которые будут принимать турниры, переведены на усиленный режим. Задействованы все необходимые ресурсы для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Заблаговременно проведены тактико-специальные учения, их было более 200. Опять же, как на спортивных площадках, так и на объектах размещения питания, здесь отрабатывали элементы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также смотрели на готовность персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайной или иной ситуации, что также немаловажно для обеспечения безопасности как посетителей, спортсменов, так и организаторов в целом этого мероприятия. Поэтому сегодня сделаны и предусмотрены все необходимые решения. Личный состав будет находиться на повышенной боеготовности.
Для того чтобы повысить уровень безопасности в ходе проведения соревнований либо тренировок, наши подразделения будут обеспечивать дежурство за час до проведения соревнований либо тренировок и в течение часа после проведения тренировок. Делается это для того (и это уже отработано, это наш опыт), чтобы в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации наши подразделения мгновенно реагировали и обеспечили безопасность.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
В настоящее время личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. В Министерстве внутренних дел, а также в ГУВД созданы ведомственные оперативно-ситуационные штабы по отслеживанию обстановки, сбору необходимой информации и реагированию на те или иные происшествия. Личный состав готов к несению службы. На всех объектах проведены необходимые учения и тренировки по действиям личного состава и взаимодействию с заинтересованными на различного рода происшествия, которые могут произойти.
До мелочей продумана работа по обеспечению правопорядка. Патрульные наряды будут работать на улицах во время Игр круглосуточно. Сформирован и оперативно-ситуационный штаб, в него вошли представители не только МВД, Минспорта, МЧС, но и Минздрава.
Более 500 спортсменов уже прибыли в Беларусь. Посмотрите, как в Минске встречают участников II Игр стран СНГ.