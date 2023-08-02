Будут дежурить сотрудники милиции, спасатели и сапёры. Кто и как обеспечит безопасность во время II Игр стран СНГ?

На дорогах возле гостиниц и стадионов организуют круглосуточное патрулирование. На местах спортивных состязаний будут дежурить сотрудники милиции, а также спасатели и саперы. Попасть в центр событий болельщики смогут только после досмотра – того требуют нормы соблюдения безопасности. Всего планируют оборудовать 59 контрольно-пропускных пунктов.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Заблаговременно проведены тактико-специальные учения, их было более 200. Опять же, как на спортивных площадках, так и на объектах размещения питания, здесь отрабатывали элементы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также смотрели на готовность персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайной или иной ситуации, что также немаловажно для обеспечения безопасности как посетителей, спортсменов, так и организаторов в целом этого мероприятия. Поэтому сегодня сделаны и предусмотрены все необходимые решения. Личный состав будет находиться на повышенной боеготовности.

Для того чтобы повысить уровень безопасности в ходе проведения соревнований либо тренировок, наши подразделения будут обеспечивать дежурство за час до проведения соревнований либо тренировок и в течение часа после проведения тренировок. Делается это для того (и это уже отработано, это наш опыт), чтобы в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации наши подразделения мгновенно реагировали и обеспечили безопасность.