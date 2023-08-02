Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной
Новости Беларуси. Стали полноправными гражданами Беларуси и поклялись в верности стране. В Гродно первые иностранцы прошли процедуру получения белорусского гражданства по новому закону, который вступил в силу в июле и предусматривает принятие присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественно клянусь соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь.
На церемонии приведения к присяге были шесть человек. Это люди, которые приехали к нам из России, Украины и Кыргызстана. Многие уже немало лет живут в Беларуси и считают ее своей второй родиной. Например, Александр Иванов хоть и родился в России, в Беларуси прожил большую часть жизни, остался еще после развала Советского Союза. Трудится инженером крупного строительно-монтажного предприятия, принимал участие в возведении БелАЭС, нефтеперерабатывающих заводов и других значимых объектов. За годы жизни в Беларуси понял, что прикипел к стране душой и вложил частичку себя в ее процветание, а значит заслуживает паспорт с белорусской символикой.
Александр Иванов, житель Гродно:
Все для жизни есть: и работа, зарплата. Я, в принципе, в армии принимал присягу, мне это не новость. Если сравнивать с воинской присягой, то нарушение воинской присяги карается законом, то есть нужно ответственно подходить к этому моменту.
Александр Вулькевич, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гродненского облисполкома:
Иностранные граждане, проживающие на территории Республики Беларусь постоянно на протяжении пяти лет, имеют право обращаться для получения гражданства Республики Беларусь. Процедура занимает время на изучение документов – до полугода, в зависимости от тех оснований, которые имеет иностранный гражданин, определены соответствующие сроки. Вместе с тем в настоящий момент эта процедура упрощена и длительных сроков не требуется. В текущем году 198 иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Гродненской области, приобрели гражданство Республики Беларусь.
Изменения в законодательстве теперь предусматривают обязательное принятие присяги для тех, кто желает стать гражданином Беларуси. Слова клятвы можно произносить на одном из двух государственных языков. Уклонение от этого является основанием для отказа человеку в получении гражданства.