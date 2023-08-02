Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной

Новости Беларуси. Стали полноправными гражданами Беларуси и поклялись в верности стране. В Гродно первые иностранцы прошли процедуру получения белорусского гражданства по новому закону, который вступил в силу в июле и предусматривает принятие присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественно клянусь соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь.

На церемонии приведения к присяге были шесть человек. Это люди, которые приехали к нам из России, Украины и Кыргызстана. Многие уже немало лет живут в Беларуси и считают ее своей второй родиной. Например, Александр Иванов хоть и родился в России, в Беларуси прожил большую часть жизни, остался еще после развала Советского Союза. Трудится инженером крупного строительно-монтажного предприятия, принимал участие в возведении БелАЭС, нефтеперерабатывающих заводов и других значимых объектов. За годы жизни в Беларуси понял, что прикипел к стране душой и вложил частичку себя в ее процветание, а значит заслуживает паспорт с белорусской символикой.

Александр Иванов, житель Гродно:

Все для жизни есть: и работа, зарплата. Я, в принципе, в армии принимал присягу, мне это не новость. Если сравнивать с воинской присягой, то нарушение воинской присяги карается законом, то есть нужно ответственно подходить к этому моменту.

Александр Вулькевич, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гродненского облисполкома:

Иностранные граждане, проживающие на территории Республики Беларусь постоянно на протяжении пяти лет, имеют право обращаться для получения гражданства Республики Беларусь. Процедура занимает время на изучение документов – до полугода, в зависимости от тех оснований, которые имеет иностранный гражданин, определены соответствующие сроки. Вместе с тем в настоящий момент эта процедура упрощена и длительных сроков не требуется. В текущем году 198 иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Гродненской области, приобрели гражданство Республики Беларусь.