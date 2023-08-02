Прямой эфир

Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной

02 августа 2023 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стали полноправными гражданами Беларуси и поклялись в верности стране. В Гродно первые иностранцы прошли процедуру получения белорусского гражданства по новому закону, который вступил в силу в июле и предусматривает принятие присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной-1

Торжественно клянусь соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь.

Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной-4

На церемонии приведения к присяге были шесть человек. Это люди, которые приехали к нам из России, Украины и Кыргызстана. Многие уже немало лет живут в Беларуси и считают ее своей второй родиной. Например, Александр Иванов хоть и родился в России, в Беларуси прожил большую часть жизни, остался еще после развала Советского Союза. Трудится инженером крупного строительно-монтажного предприятия, принимал участие в возведении БелАЭС, нефтеперерабатывающих заводов и других значимых объектов. За годы жизни в Беларуси понял, что прикипел к стране душой и вложил частичку себя в ее процветание, а значит заслуживает паспорт с белорусской символикой.

Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной-7

Александр Иванов, житель Гродно:
Все для жизни есть: и работа, зарплата. Я, в принципе, в армии принимал присягу, мне это не новость. Если сравнивать с воинской присягой, то нарушение воинской присяги карается законом, то есть нужно ответственно подходить к этому моменту.

Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной-10

Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной-12

Александр Вулькевич, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гродненского облисполкома:
Иностранные граждане, проживающие на территории Республики Беларусь постоянно на протяжении пяти лет, имеют право обращаться для получения гражданства Республики Беларусь. Процедура занимает время на изучение документов до полугода, в зависимости от тех оснований, которые имеет иностранный гражданин, определены соответствующие сроки. Вместе с тем в настоящий момент эта процедура упрощена и длительных сроков не требуется. В текущем году 198 иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Гродненской области, приобрели гражданство Республики Беларусь.

Первые иностранцы получили белорусское гражданство под присягой в Гродно. Эти люди давно считают страну второй родиной-15

Изменения в законодательстве теперь предусматривают обязательное принятие присяги для тех, кто желает стать гражданином Беларуси. Слова клятвы можно произносить на одном из двух государственных языков. Уклонение от этого является основанием для отказа человеку в получении гражданства.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда сотрудник МЧС становится настоящим спасателем? Ответил белорусский пожарный
02 августа 2023 13:59

Когда сотрудник МЧС становится настоящим спасателем? Ответил белорусский пожарный

Будут дежурить сотрудники милиции, спасатели и сапёры. Кто и как обеспечит безопасность во время II Игр стран СНГ?
02 августа 2023 13:54

Будут дежурить сотрудники милиции, спасатели и сапёры. Кто и как обеспечит безопасность во время II Игр стран СНГ?

«Продают квартиры и переводят деньги». Кто стоит за телефонным мошенничеством и на какие уловки они готовы пойти?
02 августа 2023 13:51

«Продают квартиры и переводят деньги». Кто стоит за телефонным мошенничеством и на какие уловки они готовы пойти?