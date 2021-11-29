«Жизнь стала намного лучше». Как модернизация улучшает сельскую жизнь, показываем на примере деревни Новосёлки

Новости Беларуси. В деревне Новоселки Могилевского района после ремонта начал работу местный фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревянное здание, которому больше 60 лет, привели в нормальное состояние. Здесь навсегда попрощались с печкой и ведрами, пустили в дом тепло и воду. Проект может и не грандиозный, но показательный. Его сумели запустить в работу без использования бюджетных средств. Как модернизация повлияла на работу медиков и жизнь пациентов, расскажет Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Внешне фельдшерско-акушерский пункт в деревне Новоселки мало чем отличается от себе подобных. Но этот как сундук с секретом, где главное – начинка. Печное отопление, деревянные полы, вода из колонки – все это в прошлом. От старого ФАПа в деревне Новоселки остались только стены и внешний антураж сельской хаты. После капитального ремонта внутри тепло, светло и уютно. Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новоселки отремонтировали медпункт – читайте здесь. В главный дом здоровья на селе пришла модернизация. Простыми словами, только в отопление шаг был таким: от дров – к смартфону.

Ночную температуру мы можем (вот сейчас она установлена на 13 градусов) уменьшить до 7 градусов. Можем также отключить конвектор, нажав на кнопочку. Для медперсонала такие перемены – чудо. До этого ФАП отапливали печкой. В холодный сезон работники сталкивались с серьезной проблемой: как поддерживать тепло? Ведь по санитарным нормам в помещении должно быть не меньше +17 градусов. Дрова приходилось подбрасывать не только днем, но и ночью, а в сильные морозы добиться нужной температуры было невозможно.

Маргарита Николаева, заведующая ФАПом деревни Новоселки:

Здесь находишься ежедневно. Пациенты приходят, уходят, а мы работаем. Хочется, конечно, тепла, теплой воды и отопления. Учитывая, что политика страны сегодня приветствует использование электричества, от печки отказались в пользу современной энергосистемы, кстати, отечественного производства. Такой подход не только полностью решил проблему отопления, но и дал ощутимый экономический эффект. Затраты сократились на 25 %. Модернизация коснулась не только отопления. Наконец-то в ФАП пришла вода. Раньше ее приходилось носить в ведрах из колонки. Теперь и холодная, и горячая течет из крана. Появился современный компьютер, планшетный кардиограф и, конечно, доступ к интернету. Дистанционная связь помогает медикам обмениваться данными обследования. Помимо деревни Новоселки ФАП обслуживает еще два населенных пункта по соседству. Всего около 600 человек, больше половины из них – люди преклонного возраста. «Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилева – читайте здесь. Модернизацию удалось провести исключительно за внебюджетные деньги. И это показательный проект, когда дружный подход дает результат.

Виктор Алексейков, главный врач могилевской поликлиники № 6:

Мы обратились с вопросом о необходимости реализации такого проекта и нашли поддержку и от предприятия «ВМГ Индустри», которое оказало спонсорскую помощь, и от предприятия «Горводоканал», и «Горсвет», и «Могилевские электросети», и соответственно, поликлиника. Совместными усилиями мы создали вот такое здание, в котором действительно можно разивиать медицинскую помощь. Население сможет получать ее в более качественной форме. Анна Николаевна спешит в медпукт, чтобы забрать результаты анализов. Коренная жительница деревни Новоселки признается, что деревянное здание местного ФАПа всегда ей было по душе. Уж очень удачно оно вписывалось в колорит деревни. Поэтому когда летом здесь появилась техника, женщина заволновалась, не коснется ли ремонт этих исторических стен. И очень рада, что внешний вид сохранили. А то, что деревня сегодня по комфортабельности все меньше уступает городам, это заметила давно.