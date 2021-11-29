«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилёва

Новости Беларуси. В деревне Новоселки Могилевского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревне Новоселки Могилевского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт – читайте здесь.
Помимо бытовых условий, улучшилось и качество медицинских услуг. Благодаря тому, что здесь появился современный компьютер, планшетный кардиограф и, конечно, доступ к интернету. Дистанционная связь помогает медикам ФАПа обмениваться данными обследований с коллегами из Могилева.
Маргарита Николаева, заведующая ФАПом деревни Новоселки:
Если раньше приходилось отправлять пациента в поликлинику для прохождения диспансеризации, то сейчас они могут пройти здесь. Кардиограмму, мы имеем прямой доступ с поликлиникой, я онлайн пересылаю через компьютер, доктор смотрит и дает свое заключение. Поэтому нам стало намного проще.
Сельский ФАП модернизировали исключительно за внебюджетные деньги. Помимо деревни Новоселки, медпункт обслуживает еще два соседних населенных пункта. Всего 600 человек. Большинство – люди преклонного возраста. Теперь все они могут рассчитывать на качественную медицинскую помощь в современных условиях.