«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилёва

Новости Беларуси. В деревне Новоселки Могилевского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт – читайте здесь.

Помимо бытовых условий, улучшилось и качество медицинских услуг. Благодаря тому, что здесь появился современный компьютер, планшетный кардиограф и, конечно, доступ к интернету. Дистанционная связь помогает медикам ФАПа обмениваться данными обследований с коллегами из Могилева.

Маргарита Николаева, заведующая ФАПом деревни Новоселки:

Если раньше приходилось отправлять пациента в поликлинику для прохождения диспансеризации, то сейчас они могут пройти здесь. Кардиограмму, мы имеем прямой доступ с поликлиникой, я онлайн пересылаю через компьютер, доктор смотрит и дает свое заключение. Поэтому нам стало намного проще.