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«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилёва

29 ноября 2021 06:40
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Новости Беларуси. В деревне Новоселки Могилевского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилёва -1

Вместо печного отопления – современная энергосистема. В деревне Новосёлки отремонтировали медпункт – читайте здесь.  

«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилёва -4

Помимо бытовых условий, улучшилось и качество медицинских услуг. Благодаря тому, что здесь появился современный компьютер, планшетный кардиограф и, конечно, доступ к интернету. Дистанционная связь помогает медикам ФАПа обмениваться данными обследований с коллегами из Могилева.  

«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилёва -7

Маргарита Николаева, заведующая ФАПом деревни Новоселки:  
Если раньше приходилось отправлять пациента в поликлинику для прохождения диспансеризации, то сейчас они могут пройти здесь. Кардиограмму, мы имеем прямой доступ с поликлиникой, я онлайн пересылаю через компьютер, доктор смотрит и дает свое заключение. Поэтому нам стало намного проще.  

«Пересылаю кардиограмму онлайн». Медики из сельского медпункта наладили онлайн-связь с коллегами из Могилёва -10

Сельский ФАП модернизировали исключительно за внебюджетные деньги. Помимо деревни Новоселки, медпункт обслуживает еще два соседних населенных пункта. Всего 600 человек. Большинство – люди преклонного возраста. Теперь все они могут рассчитывать на качественную медицинскую помощь в современных условиях.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Алексей Немцев # Маргарита Николаева # Наталья Королева # Фотофакт

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