Жизнь после чернобыльской трагедии. Как деревни-призраки обретают второе дыхание в Наровлянском районе?

Новости Беларуси. В числе наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы оказался Наровлянский район. В Год мира и созидания на территории участка заповедника в подтверждение тому, что жизнь продолжается, а район развивается, заложили яблоневый сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О вкладе в будущее в знаковом месте – наш корреспондент Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Когда-то деревня Тешков была центром колхоза имени Ленина. Здесь жило 418 человек, размещались школа, Дом культуры, отделение связи и фельдшерский пункт. Теперь дома смотрят на приезжих пустыми глазницами окон. Вокруг бурьян и запустение.

Александр Лукашенко: «Не буду говорить «победили Чернобыль», но мы по мордасам ему надавали сильно». Подробнее здесь. Подобная судьба постигла еще 35 деревень Наровлянского района, которые превратились в призраков из-за чернобыльской катастрофы. Местное население сократилось в семь раз. Со дня Чернобыля прошло около 30 лет. Но последствия куда более долговечные. Опустевшие земли, онкология – это лишь малая часть, с чем приходится сталкиваться. Государство уделяет большое внимание возрождению утраченных территорий и без того небольшой страны. Поэтому неудивительно, что каждый раз, обращаясь к людям, глава государства вспоминает чернобыльскую трагедию.

Десятки лет потребовалось этой земле, чтобы обрести новое дыхание. Сейчас регион уверенно смотрит в будущее во многом благодаря государственной программе по возрождению пострадавших территорий. Большое внимание в ней уделяют поддержке экономики, ведь за ней – новые рабочие места и достойный уровень жизни. На кондитерской фабрике «Красный мозырянин» сейчас реализуют инвестпроект – готовятся к установке новой линии по выпуску ирисок.

Татьяна Яхвак, начальник конфетно-мармеладного цеха предприятия «Красный мозырянин»:

Новая линия нам позволит и расширить ассортимент, естественно, и объем производства. Если делали ириса 20 тонн в месяц, то это позволит нам выпускать где-то до 80 тонн. Градообразующее предприятие сумело выстоять и в период санкций. Для кондитерской фабрики они, наоборот, открыли новые горизонты. Объем выпуска и продаж за 2022 год в среднем вырос на 20 %, а наровлянские сладости смогли заменить на рынке украинские бренды.

Галина Шубич, заместитель исполнительного директора предприятия «Красный мозырянин»:

Мы работали с Украиной, Молдовой, Польшей. Сегодня эти рынки потеряны, к сожалению, это 20 % нашего экспорта. Но мы заменили их Азербайджаном, Казахстаном, Арменией.

Сладкое производство расширили и в Полесском радиационно-экологическом заповеднике: в 2022 году по поручению Президента открыли дополнительные пасеки. Местный мед такой же полезный, как и везде, а спрос на него пока превышает предложение.

Юрий Ковшун, заместитель директора наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

Пчелопасеку сдали, в 2022-м – вторую пчелопасеку. Также наш участок занимается промысловым ловом рыбы. Квота на год – это почти 26 тонн. Это тоже очень большое подспорье выручке. Будущее некогда брошенной земли сейчас в руках молодежи. Последние пять лет район стабильно держится в тройке лидеров области по рождаемости. Закрепляются здесь и молодые специалисты, которые понимают, что путь к созиданию лежит через любовь к родному краю.

Сергей Стрельчук, заместитель председателя Молодежного совета при Наровлянском Совете депутатов:

Я видел, что у нас не хватает специалистов. Мы общались с огромным количеством людей в нашем районе. Поэтому я принял решение пойти в том числе на учителя и как-то внести какую-то крупицу, зерно, толику правды в этом районе. Внести, превознести и, в частности, заложить в умы нашего поколения, что наша страна уникальна.