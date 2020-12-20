«Живём уже в своей квартире, продолжаем выплачивать рассрочку». На покупку жилья в комплексе Minsk World действует акция

Новости Беларуси. Как выгодно решить квартирный вопрос в зимние праздники? В престижном жилом комплексе Minsk World новая акция на квартиры. Акция рождественская и продлится до 11 января, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это настоящий новогодний подарок для тех, кто мечтает купить свое жилье, но средств недостаточно. И это шанс изменить жизнь к лучшему. Как это сделать – в следующем репортаже.

Новый год и Рождество – самое время изменить жизнь к лучшему и начать жить в собственной квартире. И сейчас для этого лучшие условия. Новая рождественская акция от застройщика. Во-первых, цены, которые стартуют от 2000 рублей за квадрат в строящихся домах, а в готовых домах – от 2600 рублей. Во-вторых, беспроцентная рассрочка на срок до 100 месяцев. И сейчас самое время принимать решение и выбирать свое жилье. Рождественская акция действует только до 11 января.

Мы были одними из первых, кто воспользовался рассрочкой, и очень довольны. На сегодняшний день живем уже в своей квартире, продолжаем выплачивать рассрочку, ежемесячный платеж которой равен арендной плате.

Особые условия для медиков, учителей, работников IT-сферы и молодоженов: скидки до 20 % и возможность оформить рассрочку на 100 месяцев, но только до 11 января.

В акции участвуют квартиры в целом ряде домов в разных кварталах. При этом у застройщика индивидуальный подход к каждому клиенту, ведь семья должна жить в своей квартире.

По акции до 11 января можно купить квартиры в строящихся домах, в домах, которые уже введены в эксплуатацию, а также в домах, квартиры в которых предлагаются с отделкой. Рождественская рассрочка проста, понятна и удобна: ни справок, ни поручителей, только паспорт и первый взнос в 30 %. Практика показывает, что в месяц для покупателей суммы платежей сравнимы со стоимостью арендного жилья в столице. Но при покупке в рассрочку вы платите за свое жилье, а не за аренду чужого. Длительная рассрочка становится реальной альтернативой для тех, кто вынужден снимать в Минске чужие квартиры. Пусть ваше новое жилье будет по-настоящему вашим.

Рассрочка подходит абсолютно для всех. Напомним, нужен лишь взнос и паспорт.

А преимущества комплекса Minsk World известны. Это самый масштабный проект в Европе. Здесь строят не только дома, но и инфраструктуру. 7 школ и 12 детских садов – современных, с бассейном, с оборудованными игровыми и спортивными площадками. В каждом квартале комплекса.

Здесь уже строятся Международный финансовый центр и самый большой в стране торговый молл. Проектируется новый большой городской парк – площадка под его размещение выделена в самом центре застройки.

Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория. Прекрасное транспортное обеспечение. Станция метро «Ковальская Слобода» открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World, другая строится прямо в его границах. Ведь третья линия минского метро проходит именно здесь. Комплекс строится очень быстро.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Мы уже успешно ввели в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью 380 тысяч метров квадратных. Раньше мы такими объемами еще не сдавали, не вводили дома в эксплуатацию. Только за последний месяц мы ввели в эксплуатацию 9 жилых домов общей площадью больше 80 тысяч метров квадратных. До конца года нам предстоит ввести еще дополнительно 6 жилых домов общей площадью 80 тысяч метров квадратных.

И это новый стандарт жизни. Дизайнерские лобби вместо подъездов, панорамные лифты, коммерческие помещения в каждом доме, а это близость сервиса и торговли и возможности для развития бизнеса.

Приобрести современное и комфортное жилье в комплексе Minsk World можно на лучших условиях. Если планируете ими воспользоваться, не стоит откладывать визит в отдел продаж. Помимо уникальной рассрочки – кредит на срок до 20 лет. В первый год ставка не менее 5 %.