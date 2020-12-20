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Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?

20 декабря 2020 17:57
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Новости Беларуси. День белорусского кино отмечали на неделе. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
В свое время у нас был самый сильный кинематограф в СССР. На национальной киностудии были созданы сотни шедевров, которые мы пересматриваем до сих пор. 2020 год, к слову, дал повод не раз обратиться к таким картинам, как, например, «Иди и смотри» или «Люди с черными душами».

О важнейшем из искусств – Григорий Азаренок.

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Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Сожженные деревни, геноцид народа, партизанское движение, победа, восстановление страны – все эти вехи нашли свое отражение в кинематографе. Это была эпоха расцвета, снимались шедевры, которые мы любим до сих пор – «Белые росы» можно пересматривать бесконечно. Но наступило и время упадка – в начале 90-х искусство было разгромлено и уничтожено дельцами от политики. На экраны пришли убийства, насилие, грязь, разврат и преступный национализм. Продолжалась эта вакханалия недолго. Уже во второй половине 90-х белорусское искусство вернулось на здоровые рельсы. Такие шедевры, как «В августе 44-го» и «Брестская крепость» – то, чем все мы можем гордиться.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-4

Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Беларуси:
Фильмы делались для людей, для души. Мне же все эти фильмы всегда нравились. Я всегда с большой любовью относился и отношусь и к людям, которые производили эти фильмы, и к фильмам, и к кинопрокату, и ко всему, что связано с кинематографом. Объясняю почему: потому что в них есть составляющая главная – человек. Без этого человека, который придумал что-то, потом вместе с кинематографистами создал это произведение – вместе объединялись, обсуждали, свои горести, радости переносили на площадки. А потом уже появлялось это произведение под названием «художественный (или телевизионный, или документальный, или анимационный) фильм».

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-7

Непростое время пандемии пока поставило на паузу работу киностудии «Беларусьфильм». Но нельзя сказать, что производство кино остановлено.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-10

Павел Иванов, декан факультета экранных искусств:
Мы выпустили за это время порядка 700 с чем-то, под 800 специалистов для кино и телевидения. Это немало уже. Готовим список работ, которые занимали какие-то места на международных в первую очередь конкурсах, фестивалях. Их где-то, наверное, под сотню, то есть показатели очень хорошие. Мы за это время вошли в список ведущих киношкол мира. Есть такая ассоциация, и вот мы – одни из учредителей, наравне с, например, нью-йоркской киношколой.

Этим студентам не до забастовок – съемки, монтаж, сценарий, бессонные ночи и муки творчества. Но те, кто пришел сюда, никогда об этом не пожалеют.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-13

Вероника Сабирова:
Я мечтала с детства снимать. Сначала фотографировала, а потом решила перейти на съемку, чтобы ездить по миру.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-16

Анастасия Синицина:
Я с детства очень любила искусство. Профессия «режиссура» объединяет, мне кажется, абсолютно все виды искусства. И музыка, и танцы – это все можно красиво снять. Наверное, поэтому я тут. Я хочу создавать красивую картинку и выражать себя через фильмы и телепередачи.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-19

У каждого из них есть своя тема, которую они хотят рассказать миру. Но объединяет их одно: любовь к искусству. А оно всегда воспитывает и любовь к стране. О нашем кино они могут говорить бесконечно.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-22

Арина Цильцина:
Туров – он снял очень хорошее кино «Через кладбища». Оно даже вошло в 100 лучших фильмов о войне во всем мире. Там очень страшная атмосфера, это было неудобно смотреть.

Также мне нравится «Иди и смотри», там тоже о войне. В белорусском кино, в принципе, главная тема – это Великая Отечественная. «Иди и смотри» – там подросток, который по ходу фильма постарел. Это очень было заметно.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-25

Исторические темы по-прежнему волнуют студентов. Готовится к выходу короткометражка о походе в Афганистан. Масштаб не учебный, Министерство обороны даже поделилось с ребятами боевыми машинами.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-28

Артур Ильиных, преподаватель Белорусской государственной академии искусств:
Они берут сценарий читать. На удивление, как правило, все идут навстречу. И Министерство обороны, прочитав, что идет кино про Афган к юбилею, пошло настолько навстречу, что они пустили нас на полигон, дали нам стрелять из автоматов, дали нам военный оркестр. То есть они всячески содействуют, скажем так, чтобы наши студенты могли наиболее полно воплотить свои идеи и замыслы в кино.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-31

Здесь очень хорошо понимают, что учеба – это не банальное получение знаний. Это очень тонкий и глубокий процесс воспитания личности.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-34

Наталья Краснодубская, преподаватель Белорусской государственной академии искусств:
Стараемся донести глубину произведений классики. Стараемся воспитывать на классике русской, на белорусской, на мировой. Учимся понимать, о каких великих проблемах, глобальных проблемах писали авторы и пытались донести до своего поколения. Они актуальны, к сожалению, и сейчас, поэтому стараемся направлять их.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-37

Григорий Азаренок:
Делаем новое кино и вновь пересматриваем классику, а она актуальна. И тем, кто сегодня вновь нарушал привычный покой на улицах столицы, не мешало бы внимательно посмотреть вот этот эпизод.

Зачем студентов Академии искусств пустили на военные полигоны и что объединяет белорусскую киношколу с нью-йоркской?-40

Все виновные вместе с вами понесут заслуженное наказание.

Об истории, настоящем и будущем киноискусства рассуждал Григорий Азаренок.

# Беларусьфильм # общество # Григорий Азарёнок # Игорь Позняк # Виктор Васильев # Павел Иванов # Вероника Сабирова # Анастасия Синицина # Арина Цильцина # Артур Ильиных # Наталья Краснодубская # Фотофакт

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