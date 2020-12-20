«Конечно, это боязно». Почему профессор Сергей Жаворонок в своём возрасте заходит в «красные» зоны?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, почему в своём возрасте заходит в «красные» зоны.

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

65 плюс, я бы сказал. Не буду говорить сколько.

Вадим Щеглов:

Вы в достаточно солидном возрасте, у вас есть хронические заболевания. При всем этом вы идете в «красные» зоны и спасаете пациентов, понимая, что вы рискуете.