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«Конечно, это боязно». Почему профессор Сергей Жаворонок в своём возрасте заходит в «красные» зоны?

20 декабря 2020 18:05
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, почему в своём возрасте заходит в «красные» зоны.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вам 65 лет.

«Конечно, это боязно». Почему профессор Сергей Жаворонок в своём возрасте заходит в «красные» зоны?-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
65 плюс, я бы сказал. Не буду говорить сколько.

Вадим Щеглов:
Вы в достаточно солидном возрасте, у вас есть хронические заболевания. При всем этом вы идете в «красные» зоны и спасаете пациентов, понимая, что вы рискуете.

«Конечно, это боязно». Почему профессор Сергей Жаворонок в своём возрасте заходит в «красные» зоны?-4

Сергей Жаворонок:
Наверное, у нас на кафедре так заведено, что молодежь еще больше. Они, фактически, только работают сейчас в «красной» зоне. Мы поменяли сейчас по санавиации: молодая сотрудница вместе с мужем заболела. В принципе, можно и не обсуждать, откуда все это произошло. Я в меньшей степени работаю с этим. На кафедре так принято, что меньше. Конечно, я не могу уклониться, это неправильно, я бы плохо себя чувствовал, если бы меня не взяли. Конечно, это боязно, и занести в семью боязно. Но я знаю, как защищаться. Многие СМИ любят «жареное», чтобы показать. Я всегда говорю: если вы напишете, что обязательно строгое ношение масок, это первое, что мы можем, пока нет вакцины. Первое, что может нас защитить.

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# Коронавирус # общество # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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